Non hai scelta, Il coraggio di una madre / Anticipazioni 26 agosto: il padre di Laurent conosce la verità?

Non hai scelta - Il Coraggio di una madre, in onda su Top Crime

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 26 agosto 2017, Top Crime trasmetterà due nuovi episodi di Non hai scelta - Il coraggio di una madre. Saranno la terza e la quarta puntata, ma prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito ad una brutale aggressione, Alice Lambert (Alexandra Lamy) viene trasportata d'emergenza in ospedale, in fin di vita, ma al suo arrivo subisce il primo arresto cardiaco. Nel passato, la sorella di Alice si presenta nell'ospedale in cui lavora la donna per farsi curare alcune escoriazioni, ma nega che il responsabile sia il fidanzato Vince, come crede Alice. Una volta tornata a casa, mentre si sta occupando di sua figlia, la dottoressa viene colpita alla schiena da alcuni proiettili e cade sul pavimento priva di conoscenza. Al suo risveglio, la Omicidi la informa che il marito è stato ucciso e che della figlia neonata non c'è alcuna traccia. Scopre solo dopo molto di essere rimasta in coma per oltre una settimana e che quindi la bambina potrebbe essere chissà dove.

I sospetti della Polizia ricadono subito sulla sorella Claire e sul fidanzato, dato che entrambi sembrano svaniti nel nulla dal giorno dell'aggressione. In realtà, per la Omicidi la pista principale è quella di Alice, che potrebbe aver simulato il tutto ed aver nascosto la figlia per chiedere dei soldi ai suoceri benestanti. Secondo il Commissario Pistillo (Lionnel Astier) qualcosa non quadra: come ha fatto Alice a non sentire il killer rompere il vetro della cucina prima di spararle? In seguito, Alice riceve una telefonata con cui i rapitori della piccola Tara le chiedono diversi milioni di euro come riscatto. La Omicidi vorrebbero supervisionare il loro incontro, ma Alice pretende la massima cautela, visto che la figlia corre un grave pericolo. Dopo aver seminato la Polizia che la sta tenendo sotto controllo, Alice è costretta ad entrare in un acquario e seguire le istruzioni dei rapitori, che sono pronti ad uccidere la bambina ad ogni sua mossa falsa. Ogni sforzo della donna risulta vano: i rapitori scoprono che la Polizia è nei paraggi e si allontanano portando via la bambina. Alice è distrutta, ma Tessier (Hippolyte Girardot) è già sulle tracce del furgone e segue i rapitori fino ad un deposito. Una volta fatta irruzione sul posto con la squadra speciale, Tessier scopre che i rapitori sono stati previdenti e sono già riusciti a far disperdere le proprie tracce. La scelta di Alice non fa che inasprire i rapporti con i genitori del marito defunto, in disaccordo con la sua decisione di coinvolgere la Polizia nel pagamento del riscatto. La suocera non si frena dal dirle che avrebbe preferito vedere morire lei al posto di Laurent. Tessier ed il resto della squadra vengono informati poi che Vince è coinvolto in una rapina alla gioielleria, in cui ha usato una pistola simile a quella che l'ha ferita. Si scopre poi che anche Claire fa parte del piano, dato che ha usato i soldi del riscatto per alcuni acquisti. Sicura di dover agire in prima persona, Alice riesce a trovare Vince, che le rivela di essere innocente. Claire in realtà ha una relazione con un altro uomo, ma mentre stanno discutendo, la Polizia fa irruzione sul posto. La situazione precipita quando Alice si ritrova a dover puntare la pistola contro Tessier, ma il suo ex amante Richard (Pascal Elbé) gli spara prima che possa farlo la donna. Vince rischia poi di morire a causa di una ferita d'arma da fuoco, mentre Claire viene trovata morta di overdose in una baita. Della bambina tuttavia non ci sono tracce.

ANTICIPAZIONI DEL 26 AGOSTO, EPISODIO 3

Alice continua la sua corsa contro il tempo, ma per ottenere un nuovo contatto con i rapitori dovrà attendere due anni. I criminali sembrano disposti a trovare un ultimo accordo, ma quello che la donna scoprirà in seguito la lascerà in stato di shock. Una giovane donan la informa infatti di aver conosciuto Laurent in passato, grazie ad un corso di disegno. Il marito di Alice aveva paura di qualcuno, ma la frase che le viene riferita le lascia con più dubbi che risposte. EPISODIO 4 - La suocera di Alice avrà alla fine un cambiamento importante ed a distanza di tempo deciderà di aprire il suo cuore alla donna. Il padre di Laurent invece si rende disponibile per offrirle ancora una volta i soldi del riscatto, ma il tempo è un elemento da non sottovalutare. Grazie agli indizi, Alice troverà inoltre il diario di Laurent in cui sono presenti dei disegni macabri e frasi sconnesse. Lo stesso suocero trasalirà non appena troverà le pagine del diario del figlio, ma preferirà non dire nulla ad Alice. Cosa nasconde?

