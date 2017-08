Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 26 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 26 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Alcuni segni zodiacali si sentono né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox che ha fatto l'oroscopo ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica consona Latte e Stelle. I Gemelli stanno iniziando un nuovo lavoro e si chiedono se sia stata davvero la scelta giusta. E' un momento di incertezza e in cui non ci si vuole poi sbilanciare troppo. E' sicuramente un periodo in cui si cerca invece equilibrio e chissà che possa essere proprio un partner a restituirlo. Vive di piccoli contrasti l'Acquario che dovrà superare un sabato non privo di scontri. Si rischia di litigare con qualcuno e di non riuscire a trovare la strada per essere più tranquilli. E' un momento in cui ci si sente in difficoltà di fronte alla possibilità di essere protagonisti. Stando calmi però tutto può essere più facile. Attenzione agli incontri perché potrebbe arrivare anche qualcuno che cambia all'improvviso la vita.

I SEGNI TOP

Inizia bene il weekend per l'Ariete che riesce a migliorare soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Infatti in passato si è fatta grande fatica a dire quello che si pensava, ora invece c'è una ritrovata genuinità che regala dei vantaggi non indifferenti. Il Cancro vive di passione e si sente al massimo grazie anche a giorni di ferie che hanno regalato di nuovo la possibilità di vivere rilassati le cose e con meno stress di prima. Il Leone è un vincitore in questo momento e sta studiando una strategia per continuare ad esserlo. La positività deriva anche dalla presenza di moltissimi pianeti dalla parte del segno in questione sia per quanto riguarda il lavoro che l'aspetto economico. E' un momento determinante per la Vergine che sta per far nascere diverse relazioni di livello. Serve essere sempre tranquilli per godersi la situazione al massimo grazie a grande cuore e voglia di mettersi in gioco. La Luna è nel segno dello Scorpione e ci sono delle intuizioni difficili da gestire.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Come tutti i giorni torniamo a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Il noto astrologo ha nuovamente condotto anche per la giornata di oggi, sabato 26 agosto 2017, la sua rubrica Latte e Stelle. L'Ariete ha superato gli affanni di ventiquattro ore, pronto a dimostrare la forza per uscire da situazioni complicate. I Gemelli sono riusciti a superare alcune situazioni legate all'amore e ora sono pronti a vivere meglio le difficoltà di coppia. Venere è ancora nel segno del Cancro che è in grado di essere conquistatore e molto apprezzato per il suo carisma oltre che per il fascino. Anche il Leone vive un momento interessante dal punto di vista degli incontri, attenzione però a sottovalutare anche quelli che avvengono un po' per caso. La Bilancia è pronta a reagire e sta vivendo delle giornate molto positive, si rischia però di diventare ripetitivi se ci si trova ad affrontare scelte già intraprese.

