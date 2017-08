PAOLA DI BENDETTO/ Video, Madre Natura fa gli auguri al proprio fidanzato (Ciao Darwin)

Ciao Darwin

L’AVVENTURA A MISS ITALIA

Questa sera su Canale 5 va in onda in replica una puntata della fortunata trasmissione Ciao Darwin 7 condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione dell’inseparabile Luca Laurenti. Una puntata nella quale oltre allo straordinario divertimento orchestrato egregiamente dall’ex conduttore di Affari tuoi, ci sarà anche la possibile di vedere all’opera la bellissima modella italiana Paola Di Benedetto nelle vesti di Madre Natura. Una scelta decisamente azzeccata dagli autori del programma anche in ragione di una lunga serie di Madre Natura straniere. La 22enne modella e conduttrice televisiva di un programma in onda sull’emittente locale Tva Vicenza, nel 2016 si è anche fatta notare nel prestigioso concorso di bellezza Miss Italia, conquistando il terzo posto alle selezioni che sono andate in scena nella sua città ed ossia Vicenza. Inutile sottolineare come il suo sogno nel cassetto sia quello di riuscire a lavorare a certi livelli nel mondo dello spettacolo come lei stessa ha dichiarato in un’intervista: “Mi piacerebbe molto continuare il percorso televisivo, proveró a passare ad “un altro livello” e spero di riuscirci.. Perchè vedo che sto avendo molti riscontri positivi in questi anni! Mai dire mai nella vita!”.

L’AMORE PER IL CALCIATORE MATTEO GENTILI

Paola di Benedetto oltre ad essere nota per aver vestito i panni di Madre Natura in una puntata della trasmissione Ciao Darwin, lo è anche per essere la compagna del calciatore Matteo Gentili. Un difensore centrale classe 1989 prodotto del vivaio dell’Atalanta e con diverse presenze nel campionato di Serie B soprattutto nelle fila del Vicenza. Tra l’altro Gentili ha anche fatto parte della spedizione italiana agli Europei Under 19 cogliendo un ottimo secondo posto. Tra Gentili e la Di Benedetto sembra essere amore come del resto sottolinea il messaggio di augurio che la modella e conduttrice televisiva ha fatto avere a mezzo Instagram al giocatore in occasione del suo compleanno. In particolare l’ex ‘Madre Natura’ ha scritto: “Con l'augurio che tutti i tuoi desideri piú profondi si possano avverare! auguri a te che mi fai uscire di testa in tutti i sensi! ah...ti amo #auguri #genti#desideri #happybirthday#altri100diquestigiorni @matteo_gentili”. Clicca qui per vedere il post con tanto di video.

