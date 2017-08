PEDRITO MARTINEZ / Da Cuba a New York, in Puglia, il miglior percussionista al mondo (La notte della taranta)

Pedrito Martinez a la notte della taranta (foto di Danielle Moir)

LA COLLABORAZIONE CON ERIC CLAPTON

Tra gli artisti attesi sul palco de La Notte della taranta ci sarà anche Pedrito Martinez, famosissimo cantante e percussionista cubano, molto attivo nei maggiori locali di Manhattan, in cui si esibisce in compagnia della sua band. Nella sua lunga permanenza a New York l'artista cubano ha avuto modo di sperimentare il suo estro in diversi generi musicali, spaziando dal rock al jazz. Negli ultimi anni Pedrito Martinez a ricevuto una nomination ai Grammy Awards come miglior percussionista dell'anno. Ha inoltre vinto il Thelonious Monk Award. La scorsa estate ha poi partecipato alla straordinaria manifestazione dell'Umbria Jazz. A settembre, il tour Habana Dreams porterà Pedrito Martinez nelle principali piazze e teatri degli Stati Uniti. L'artista latino si esibirà al Moab music festival, al West End Cultural Center e presso la Lawrence University. Queste sono solo alcune delle tappe che vedranno il cantante e percussionista esibirsi fino a maggio 2018. Il nome del tour riprende il titolo dell'ultimo album di Martinez. Il suo ultimo lavoro discografico rappresenta un modo per onorare la sua città natale. La sua straordinaria vocazione artistica è riuscita, nel corso del tempo, a catturare l'attenzione di tantissimi grandi artisti internazionali, come Eric Clapton e Paul Simon.

PEDRITO MARTINEZ, LA CARRIERA

Pedrito Martinez nasce ad Avana nel settembre del 1973. Nel 1998 lascia la sua terra natale per trasferirsi in Canada e due anni dopo di trasferisce a New York. Qui entra a far parte del gruppo Yerba Buena con i quali pubblica due album. Assieme alla band si è esibito presso l'Umbria Jazz Festival ed al Montreux Jazz Festival. Ha collaborato a più di 100 album in studio, lavorando con grandi artisti del calibro di Paquito Rivera e Eddie Palmieri. Nel 2000 Pedrito Martinez riceve il premio Thelonius Monk Award e compare nel documentario, Calle 54.

