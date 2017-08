Paola Caruso a Uomini e Donne/ Video, conquista il tronista spagnolo e diventa corteggiatrice!

Paola Caruso

Fino a ieri si parlava della possibile partecipazione di Paola Caruso alla versione spagnola di Uomini e Donne. La pagina del canale Telecinco, dove va in onda Mujeres y Hombres, ha infatti annunciato che: "La concorrente di 'Supervivientes 2017' il prossimo 24 agosto sarà a 'Uomini e Donne' dove rincontrerà Ivan". Si è allora creduto che l'ex Bonas di Avanti un altro e naufraga qualche anno fa all'Isola dei Famosi, potesse essere la nuova opinionista del dating show, e così è stato. Scesa per fare da opinionista speciale, la Caruso è però stata notata dal tronista Christian che le ha allora chiesto di restare a corteggiarlo. La Caruso è rimasta inizialmente spiazzata dalla richiesta, poi ha iniziato a chiedere quali fossero le sue corteggiatrici, testando il terreno prima di accettare.

PAOLA CARUSO CORTEGGIATRICE A UOMINI E DONNE

Sembra proprio che la Caruso sia destinata a diventare la nuova star della versione spagnola di Uomini e Donne, eppure qualcosa non quadra. Stando infatti alle indiscrezioni lanciate da Dagospia proprio nelle ultime ore, pare che il cuore di Paola Caruso non sia così libero. "Paola Caruso, 31, ha trovato in Spagna il grande amore e sta facendo di tutto per mantenere segreta la nuova relazione. - si legge sul noto portale scandalistico, che aggiunge - Intanto Mediaset vorrebbe ingaggiarla come concorrente di Surviving Africa, nuovo reality di Italia 1. Accetterà? Ah saperlo...". Insomma pare che la Bonas sia già fidanzata, cosa che potrebbe far parecchio discutere durante la sua partecipazione a Mujeres y Hombres. Non ci resta che attendere aggiornamenti...

Christian quiere a Paola de pretendienta, pero ella solo tiene ojos para el ?? Un post condiviso da Mujeres y Hombres...??? (@videosmhv) in data: 24 Ago 2017 alle ore 05:34 PDT

