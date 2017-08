RAFFAELE MANGANIELLO/ Il vincitore della quinta semifinale è tra gli outsider (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

L’edizione 2017 del Festival di Castrocaro Terme dedicato alle ‘Voci nuove’ del panorama musicale italiano, questa sera scrive il suo ultimo atto con una appassionante finalissima che vedrà ai nastri di partenza anche il giovanissimo cantante Raffaele Manganiello. Una kermesse musicale giunta alla sua sessantesima edizione e che per l’occasione verrà trasmessa nella prima serata di Rai 1 per la conduzione di Rossella Brescia e Marco Liorni i quali si gioveranno del supporto da parte del comico siciliano Sergio Friscia. Raffaele Manganiello, precoce talento di origine toscane e per la precisione nato a Livorno, è stato inserito di diritto nel ristretto cerchio dei favoriti. Un titolo che Manganiello ha saputo guadagnarsi sul campo visto che ha vinto la quinta semifinale della kermesse andata di scena lo scorso 9 agosto con tanto di approdo diretto in finale senza il pericoloso passaggio nella fase di ripescaggio. Quella di Raffaele Manganiello per la musica è una passione vera, coltivata negli anni anche con tanta professionalità che gli ha permesso di guadagnarsi con merito questa cruciale possibilità rappresentata dalla finale di Castrocaro. Non resta che scoprire se saprà sfruttarla al meglio.

