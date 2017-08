RAIMONDO CATALDO/ Il 26enne mantovano dalla voce black (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

UNA PASSIONE NATA TRA I QUEEN E MORRICONE

La finalissima dell’edizione 2017 del Festival di Castrocaro Terme viene proposta questa sera sulle frequenze di Rai 1 per la conduzione di Marco Liorni e Rossella Brescia con la collaborazione del comico siciliano Sergio Friscia. Tra i cantanti in gara c’è anche l’interprete mantovano Raimondo Cataldo. Nato nel 1991, Raimondo ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica grazie alle influenze dei propri genitori che in pratica lo hanno ‘contaminato’ facendogli ascoltare artisti di diverse estrazione come Whitney Houston, Ennio Morricone, Queen e i Simply Red. La passione per la musica da parte del giovane Raimondo cresce sempre di più portandolo a studiare presso la locale scuola MusicaInsime di Mantova e quindi a partecipare a diversi concorsi canori di livello provinciale e regionale. Dopo aver terminato il proprio percorso di studi presso l’Istituto d’Arte, Raimondo decide di dedicare la propria vita esclusivamente alla musica preferendola alla scuola.

TRA SANREMO E TANTA GAVETTA

Raimondo Cataldo ha iniziato a ‘vivere’ di musica sin dal 2013, lavorando come cantante presso alcuni dei migliori locali di Mantova e provincia nonché del Lago di Garda. Nel 2014 ha preso parte al Concorso Nazionale MusicaControcorrente aggiudicandosi il Premio Mogol come miglior interpretazione del brano riarrangiato Senza luce. Questa manifestazione gli ha inoltre dato una seconda gioia permettendogli di aggiudicarsi il secondo posto finale grazie ad una versione acustica del suo primo pezzo intitolato Volare sai. Brano che poi è stato inciso a distanza di alcuni mesi nel 2015 seguito poi a settembre dalla canzone Credo ancora alle favole. Nei primi mesi del 2016 Raimondo Cataldo ha scritto il pezzo Pace con il quale ha partecipato alla selezione per il Festival di Sanremo 2016 sezione Giovani. Non riuscirà nell’intento tuttavia entrando tra le migliori 60 canzoni selezionate per l’ambita kermesse musicale. Ora non resta che appurare il responso di questa importante finalissima del Festival di Castrocaro Terme per un cantante che si definisce una voce ‘black’.

