RAPHAEL GUALAZZI / L’artista approda anche a Parigi e Londra (La notte della taranta)

Raphael Gualazzi a La notte della taranta

IL TOUR DI LOVE LIFE PEACE

Il 26 agosto su Rai5 andrà in diretta La notte della Taranta, direttamente da Melpignano, meravigliosa località salentina. Il concerto, che ogni anno attira migliaia di turisti e spettatori, è un festival di musica popolare che punta a valorizzare la musica salentina e la sua fusione con altri linguaggi musicali. Nasce nel 1998, e ogni anno ospita nomi importanti ed illustri sul palco. Quest'anno è stato scelto per fare il maestro concertatore Raffaele Gualazzi, in arte Raphael Gualazzi. Spetterà quindi a lui il compito più importante, ovvero quello di arrangiare le musiche tradizionali salentine con altre tradizioni musicali. Il cantautore marchigiano, cantautore e ottimo pianista, che recentemente con il suo album "Love life Peace" ha ottenuto il disco d'oro, partirà in tournée questo inverno, con 4 date in diversi posti dell'Italia. Inizierà a Bologna il 6 dicembre, per poi suonare l'8 a Roma, il 9 a Padova e il 22 a Milano. C'è grande attesa tra i fan per questi concerti, che si preannuncia saranno sold out. Prima di queste date, il cantante sarà impegnato il 13 ottobre in un evento a Parigi, in cui suonerà davanti ad un grande pubblico, facendosi quindi conoscere anche fuori dai confini nazionali. Parlando di confini, il 6 ottobre uscirà proprio l'album europeo di "Love life Peace", che come abbiamo già detto, durante questo anno, in Italia ha ottenuto molti consensi. Recentemente, inoltre, è uscito su Youtube e sulle radio nazionali un brano dell'album, ovvero "La fine del mondo", che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni online e che è diventato uno dei brani più richiesti, che ha mostrato la bravura e la completa maturità artistica di Gualazzi.

RAPHAEL GUALAZZI, GLI ESORDI E I SUCCESSI

Raphael Gualazzi ha iniziato a farsi conoscere nel 2011 vincendo la categoria Giovani del Festival di Sanremo con il brano "Follia d'amore". Inizia così una carriera costellata di successi e soddisfazioni personali. Nello stesso anno infatti, arriva secondo all'Eurovision Contest con una versione in italiano e inglese, facendosi conoscere anche all'estero, e il suo brano entra nella TOP 10 dei più venduti di quell'anno in pochi giorni, ottenendo anche una candidatura ai nastri di argento 2011. Un successo davvero enorme, che però è solo l'inizio. Raphael infatti compone altri brani che ottengono successo come "Liberi o no", secondo al Festival di Sanremo 2014, "Tanto ci sei" e l'ultimo uscito per ordine di tempo, ovvero "La fine del mondo".

