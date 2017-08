SERGIO FRISCIA/ Il comico nella storica kermesse musicale (Festival di Castrocaro)

Sergio Friscia

PARODIE MUSICALI IN ARRIVO?

Nella prima serata di Rai 1, Marco Liorni e Rossella Brescia presentano la finale della sessantesima edizione del Festival di Castrocaro Terme ‘Voci Nuove’. Con loro ci sarà anche il comico siciliano Sergio Friscia al quale è stato affidato il compito di creare, per l’appunto, di tanto in tanto una variante comica dello spettacolo proposto. Per Friscia, fresco di conferma nella trasmissione di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia, si tratta di una nuova apparizione televisiva dopo la partecipazione in una delle puntate serali del quiz Reazione a catena condotto da Amadeus. Per l’artista siciliano una esperienza positiva non solo per le tante battute proposte nel corso della serata, ma anche per l’ottimo contributo offerto alla propria squadra confermandosi molto poliedrico. Probabile che durante la finale di Castrocaro, il buon Friscia possa esibirsi in una delle sue proverbiali parodie musicali come nel caso del pezzo tormentone di questa estate Despacito, del brano Fenomeno di Fabri Fibra o magari di Occidentali’s Karma di Gabbani per l’occasione diventata Finchè perdi la karma.

DA LA SAI L’ULTIMA A SQUADRA ANTIMAFIA

Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile del 1971. Da sempre appassionato di spettacolo, a circa 20 anni decise di lasciare l’Università nella sua città natale per trasferirsi a Roma e quindi fruire di maggiori opportunità per la sua carriera artistica. In passato aveva già avuto delle esperienze come disc jokey ed animatore turistico senza dimenticare la conduzione di un paio di trasmissioni su emittenti locali siciliane. Nel 1995 ha preso parte come concorrente al programma cult La sai l’ultima? per poi incominciare a lavorare un paio di anni più tardi nel programma di Alba Parietti, Macao. Negli anni sono state molte altre le trasmissione di cui ha fatto parte Friscia come Piazza grande, Quelli che il calcio, Buldozer, Furore, Scorie, Mezzogiorno in Famiglia e Striscia la notizia. Nel frattempo ha anche intrapreso la carriera da attore recitando in fortunate serie e fiction come Il bello delle donne, Questo è il mio Paese, Squadra antimafia e Il capo dei capi.

© Riproduzione Riservata.