SIMONA FARRIS/ La 26enne sarda a caccia della definitiva consacrazione (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

I PRIMI SPETTACOLI

La finalissima del concorso ‘Voci nuove volti nuovi’ meglio noto al grande pubblico semplicemente come Festival di Castrocaro Terme, vede in lizza per la vittoria anche la giovanissima cantante sarda Simona Farris. Si tratta della 60esima edizione della storica kermesse musicale che di fatto può essere considerata come l’antesignano dei moderni talent show, peraltro proposto questa sera su Rai 1 per la conduzione di Rossella Brescia e Marco Liorni. Simona Farris, 26enne nata a Budoni in provincia di Sassari, ha saputo conquistare l’accesso a questo importante appuntamento ed ora, giustamente, punta a vestire i panni della protagonista gettando così le basi per una luminosa carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da piccola ha dimostrato di aver una sconfinata passione non solo per il canto ma anche per il ballo, prendendo peraltro parte ad una lunga serie di spettacoli e concorsi. Una visibilità che le è stata permessa grazie alla collaborazione con l’associazione Di mare e di azzurro, che a tutti gli effetti ha rappresentato una sorta di trampolino di lancio quanto meno a livello provinciale e regionale.

L’ESPERIENZA A THE VOICE OF ITALY

Simona Farris a partire dai 14 anni ha intrapreso un percorso formativo che l’ha portata a seguire diversi maestri e soprattutto a trasferirsi nel 2014 nella città di Roma iniziando così gli studi presso il Saint Louis College e presso l’accademia La voce diretta da Fulvio Tomaino. In questo stesso anno, Simona Farris decide di prendere parte al talent musicale di Rai 2, The Voice of Italy riuscendo a superare le fasi di casting ed in particolare entrando nel team di Noemi. In effetti, la partecipazione al programma le ha dato una certa visibilità tant’è che nel corso degli anni ha avuto modo di collaborare, seppure con breve apparizioni, in altre importanti trasmissioni come Amici, Mattina in famiglia, Domenica In e la trasmissione radiofonica RTL 102.5 cool. Nell’ultimo periodo la Farris ha deciso di allargare i propri orizzonti dedicandosi anche all’insegnamento. Infatti, ha aperto una scuola di canto nella quale sono iscritti numerosi allievi non solo in Sardegna ma anche a Roma.

