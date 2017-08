SIXTEEN CANDLES - UN COMPLEANNO DA RICORDARE/ Su Canale 5 il film con Molly Ringwald (oggi, 26 agosto 2017)

il film sentimentale nella mattinata di Italia 1

NEL CAST MOLLY RINGWALD E MICHAEL SHOEFFLING

Sixteen candles - Un compleanno da ricordare, il film in onda suCanale 5 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 08.45. Una pellicola adolescenziale di genere sentimentale ambientata in USA ed è stata prodotta nel 1984 per la regia di John Hughes che ha avuto modo di curare anche la scrittura e il soggetto del film stesso mentre per la fotografia, citiamo Bobby Byrne. I personaggi principali sono molteplici, tra i più noti riportiamo i nomi di Molly Ringwald nei panni della "festeggiata" Samantha Baker (famosa inoltre per aver partecipato alla serie cult anni '70 L'albero delle mele), Michael Shoeffling e Anthony Micheal Hall. Inoltre, fanno parte del cast anche i fratelli Cusack, allora giovanissimi. Il film è stato un culti degli anni '80, negli anni a venire, numerosi film e serie tv hanno riprodotto scene inerenti al film. Tra i tanti esempi che potremmo citare, parliamo per esempio di Dawson's Creek, One Tree Hill e Diario di una nerd superstar. Nel caso di Diario di una nerd superstar, anche la protagonista passa un sedicesimo compleanno a dir poco pessimo, proprio come Samantha Baker; ma, esattamente come la Baker, anche lei avrà il suo lieto fine. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA

La protagonista del film è Samantha Baker, una giovane adolescente come tante altre che affronta quotidianamente tutti gli ostacoli che il periodo che chiunque vorrebbe rivivere le pone di fronte a se. Tuttavia, proprio per il suo sedicesimo compleanno, la ragazza vorrebbe un minimo di attenzione in più nei suoi riguardi, tutto ciò non è possibile, perché il caso vuole che il periodo del suo compleanno corrisponda a quello del matrimonio della sorella maggiore. La ragazza pare rassegnarsi ad un compleanno anonimo quando, in concomitanza con l'arrivo dei nonni, viene trasferita a dormire sul divano di casa. Come se non bastasse, la ragazza è innamorata di Jake, che purtroppo è fidanzato con una ragazza molto appariscente. Lei dovrà accontentarsi della compagnia di Ted, suo amico un po' troppo appiccicoso ma in ogni caso un bravo ragazzo (che ovviamente ha una cotta per lei), ciononostante, sarà proprio Ted la chiave del cambiamento, è proprio grazie a lui che Jake lascia la propria ragazza per interessarsi a Samantha, una ragazza molto più semplice della sua ex. Sarà così che Sam passerà il giorno del suo compleanno in maniera a dir poco indimenticabile.

