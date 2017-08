STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin 7 e Chinese Zodiac (sabato, 26 agosto 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET. Per la prima serata di oggi, sabato 26 agosto 2017, le reti Mediaset hanno pensato ad uno straordinario palinsesto con programmi adatti a soddisfare ogni genere di pubblico. Canale 5 delizia i telespettatori della prima serata con la settima edizione di Ciao Darwin, l'azione regna invece su Italia 1 con il film Chinese Zodiac e Rete 4 propone il film d'avventura Gli avvoltoi hanno fame. Sul resto dei canali Mediaset, continua la proposta di vari film che variano dal genere commedia al drammatico per finire sull'azione che vengono proposti su La5, Iris e Italia 2 mentre Mediaset Extra e Top Crime mandano in onda due serie tv di diverso genere e Boing come sempre accontenta il pubblico dei più piccoli. Uno dei programmi maggiormente seguiti sarà la replica della scorsa edizione di Ciao Darwin, la trasmissione comica condotta da Paolo Bonolis, in collaborazione con Luca Laurenti. Ma ecco la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Si parte proprio dallo show di Bonolis, approdato ormai alla sua settima edizione. La prima serata di Canale 5 del 26 agosto sarà trasmessa l'ultima puntata di Ciao Darwin 7. Seguirà, alle 00.00, il Tg5 con tutti gli aggiornamenti più importanti della serata. Su Italia 1 verrà dato spazio al film d'azione intitolato Chinese Zodiac. Asias Hawck ha il compito di recuperare i dodici reperti che formano l'oroscopo cinese e che si trovano sparsi in giro per il mondo. Seguirà la pellicola drammatica del 1997, Lo squalo 3. L'inaugurazione dell'Undersea Kingdom, lo straordinario villaggio acquatico della Florida, verrà presto rovinata dalla presenza di un famigerato squalo che seminerà il panico tra i visitatori del parco.

Su Rete 4 spazio al film d'avventura Gli avvoltoi hanno fame. La storia è incentrata attorno alle vicende di Hogan, un mercenario che salva la vita di una suora. La donna era rimasta vittima di un gruppo di balordi. Seguirà il film thriller Arlington Road. Michael Farady è un professore da poco rimasto vedovo della moglie. Si trasferisce in un nuovo quartiere e almeno all'inizio, il vicinato sembra essere composto da persone per bene. Ma molto presto scoprirà una terribile verità. Su La5 spazio a Hotel Adlon-Family saga, il film drammatico la cui trama racconta l'affascinate storia dell'Hotel Adlon, uno degli alberghi più famosi di Berlino. Su Mediaset Extra verrà invece trasmesso il secondo episodio della famosa mini serie televisiva intitolata Anni 60. Tante storie divertenti ed al limite del paradosso ambientate nella Capri degli anni 60, interpretate da Ezio Greggio, Brando de Sica e Jerry Calà. Su Iris spazio al film comico anni 80 dal titolo Febbre da cavallo. Su Italia 2 verrà invece trasmesso il film d'azione Rollerball che racconta la storia di una squadra di Rollerball, appunto, costretta fare i conti con un presidente dispotico, disposto a compiere qualsiasi azione pur di aumentare i propri profitti. Su Top Crime andranno in onda due nuovi episodi della serie tv crime per eccellenza, un tempo trasmessa su italia 1, CSi New York. Boing, come di consueto, da spazio ad Adventur Times.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Ciao Dawin 7 - La resurrezione, programma d'intrattenimento

Ore 00.30 Tg5, telegiornale

Italia 1 ore 21.10 Chinese Zodiac, film d'azione

Ore 23.20 Lo squalo 3, film drammatico

Rete 4 ore 21.10 Gli avvoltoi hanno fame, film d'avventura

Ore 23.40 Arlington Road - L'inganno, film thriller

La5 ore 21.10 Hotel Adlon-Family saga, film drammatico

Mediaset Extra ore 21.10 Anni 60, mini serie tv commedia

Iris ore 21.00 Febbre da cavallo, film commedia

Italia 2 ore 21.10 Rollerbal, film d'azione

Top Crime ore 21.00 CSI Ney York, serie tv crime

Boing ore 21.00 Adventure times, cartone animato

