STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Castrocaro 2017 e Il dubbio della verità (sabato, 26 agosto 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI. Per la prima serata di oggi, sabato 26 agosto 2017, il palinsesto di casa Rai si presenta ricco e vario di programmi che come semore terranno incollati allo schermo i fedeli telespettatori. La prima serata del sabato sera del 26 agosto 2017 sulle reti Rai è all'insegna dell'intrattenimento di qualità, con trasmissioni che ancora profumano di estate ma già annunciano la grande stagione televisiva invernale. Ma vediamo cosa ci aspetta sui vari canali Rai. Rai 1 apre la sua prima serata con il programmi di intrattenimento Castrocaro 2017, Rai 2 propone invece il film di genere giallo Il dubbio della verità e Rai 3 la serie tv Linea di separazione. Rai 4 accende i toni con il film thriller Nikita mentre Rai 5 cambia completamente genere con lo spettacolo teatrale I bambini sono di sinistra, infine, Rai Movie e Rai Premium trasmettono un film commedia e una miniserie. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Il palinsesto si apre su Rai 1 con la messa in onda di un evento di primaria importanza nel panorama musicale italiano, vale a dire la finale del Festival di Castrocaro, in diretta da Castrocaro, durante la quale verrà premiata la "voce nuova" che quest'anno è emersa in mezzo a tanti concorrenti. A seguire, al termine della diretta, ci sarà l'informazione flash del TG1 con il TG1 60 secondi. Rai 2 risponde con un tv movie in prima visione, Il dubbio della verità (The wrong woman, 2013), dove la protagonista è una giovane moglie e madre che viene accusata di un crimine orrendo. Lei si professa innocente ma nessuno le crede. In seconda serata tornano gli appuntamenti calcistici con Il sabato della DS (Domenica Sportiva) programma che commenta gli anticipi e le partite di campionato. Su Rai 3 va in onda in prima visione assoluta la serie tv Linea di separazione (Tannbach) di cui va in onda l'episodio La mia terra, la tua terra. Questa serie è di produzione tedesca ed è ambientata sul finire della Seconda Guerra Mondiale in Germania. In seconda serata il TG3 trasmette le sue rubriche estive con TG3 dal mondo estate. Su Rai Movie e Rai 4 sono in programmazione i due film di prima serata delle reti Rai. Rai Movie presenta un film commedia dal titolo Hector e la ricerca della felicità (Hector and the search for happiness, 2014) un film commedia tratto da un romanzo che racconta di un uomo che un giorno decide di partire per trovare la vera felicità. Rai 4 invece ripropone un thriller classico di Luc Besson, Nikita (1990) che racconta di una giovane che viene trasformata in uno spietato killer. Nel cast del film c'è anche Jean Reno. Per chiudere l'offerta delle reti Rai, Rai 5 trasmette la piéce teatrale I bambini sono di sinistra, opera teatrale ispirata alle canzoni di Fabrizio De Andrè e ai testi di Michele Serra che racconta di un uomo che non riesce ad adeguarsi nella società in cui vive. Rai Premium propone le repliche della miniserie Grand Hotel, che narra le vicende di chi lavora e di chi soggiorna presso il Gran Hotel Paradiso. La miniserie, condotta da Luca Ribuoli, è già andata in onda nel 2015 su Rai Uno.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno, ore 21:25 Castrocaro 2017, programma di intrattenimento-varietà

ore 23:39 TG1 60 secondi, informazione flash

Rai Due, ore 21:10 Il dubbio della verità, tv movie, prima tv

Rai ore 23:00 Il sabato della DS, programma sportivo

Rai Tre, ore 21:05 Linea di separazione, serie tv, prima tv

ore 23:35 TG3 nel mondo estate, programma di informazione

Rai 4, ore 21:05 Nikita, film thriller

Rai Movie, ore 21:20 Hector e la ricerca della felicità, film commedia

Rai 5, ore 21:00 I bambini sono di sinistra, spettacolo teatrale

Rai Premium, ore 21:10 Grand Hotel, miniserie

