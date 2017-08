STEPHANIE NICEFORO/ L’artista genovese in lizza per il successo finale (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

DA THE VOICE A IL CANTAGIRO

Su Rai 1 viene mandata in onda questa sera l’ambita finale del Festival di Castrocaro Terme ‘Voci Nuove’ che per l’occasione sarà condotta da Marco Liorni e Rossella Brescia con le divertenti improvvisate del comico palermitano Sergio Friscia. A contendersi il titolo in questa sessantesima edizione della storica kermesse musicale ci sono dodici giovani talenti emergenti tra cui Stephanie Niceforo. Una giovane artista di 22 anni nata a Genova che sin da ragazzina ha palesato una grande passione per la musica ed in particolare il canto peraltro dimostrando di essere in possesso di importanti doti artistiche. La sua avventura ha avuto inizio a quasi sedici anni prendendo parte ad alcuni concorsi di livello regionale come la manifestazione Un mare di stelle tenutasi nel 2012 ad Arenzano in provincia di Genova e di livello internazionale come il Festival di Zurigo della canzone italiana. Nel 2014 ha preso parte ai casting per il talent musicale di Rai 2, The Voice of Italy mentre nel 2016 ha gareggiato nel Cantagiro Tour assieme ad altri talenti emergenti ma non solo.

IL SINGOLO CREDI IN TE

In un’intervista rilasciata ad un portale di informazioni locale, CronachePonentine.com, la giovanissima Stephanie Niceforo ha raccontato come sia nata questa straordinaria passione per la musica: “Canto da quando sono piccolissima, è la mia passione. Ho iniziato a otto anni a partecipare a concorsi, vincendo 'Voci sulle Baie' a Sestri Levante”. Nel 2013 ha anche registrato il suo primo singolo intitolato Credi in te, scritto per lei dall’autore Luca Marci e con il quale ha peraltro preso parte al Festival di Ghedi. Da segnalare come nel proprio curriculum, la giovane artista genovese in cerca di consacrazione vanti anche un provino per il talent X-Factor ed una serie di vittorie in concorsi regionali.

