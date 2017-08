Simone Susinna/ "Non ho buoni rapporti con gli ex dell’Isola dei Famosi" e su Mariana Rodriguez...

Simone Susinna

Simone Susinna è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, che ha visto vincitore Raz Degan. A distanza di mesi da quella indimenticabile avventura, Simone torna a parlarne, raccontando di non avere alcun rapporto con i naufraghi che hanno vissuto con lui in Honduras: "Non sono rimasto in buoni rapporti con nessuno. Ho sentito solo Raz Degan in qualche occasione per un saluto veloce ma nulla di più" svela infatti Simone al settimanale Nuovo. Ricordiamo infatti che, dopo un iniziale astio, Simone Susinna si è molto avvicinato a Raz Degan, istaurando col regista un rapporto di fiducia. Compagni di viaggio a parte, Simone Susinna si dice felice del percorso fatto all'Isola dei Famosi che lo ha anche reso famoso al pubblico.

SIMONE SUSINNA E MARIANA RODRIGUEZ: LA STORIA CONTINUA

Oggi questa avventura ha di certo lanciato la sua carriera da modello, visto che Susinna è protagonista di tre campagne pubblicitarie. "Ho sempre desiderato arrivare al top. In qualche modo ci sono riuscito e mi voglio godere al massimo questo momento" spiega infatti il modello che, da poche settimane, è felice anche dal punto di vista sentimentale. Simone è infatti fidanzato con un'altra "isolana" partita per questa avventura un anno prima di lui; la bellissima Mariana Rodriguez. Sulla loro storia, Simone dichiara: “Con Mariana voglio godermi tutto al massimo, senza pensieri perché con lei ogni cosa ha un sapore particolare” conclude.

© Riproduzione Riservata.