Solo 2 / Marco Bocci si prepara per tornare sul set tra Calabria e Lazio

La nuova stagione della fiction di Canale 5 presto prenderà il via ma in questi primi mesi non vedremo Marco Bocci in Solo 2. La prima stagione della serie ha portato a casa notevole successo ma, a quanto pare, no farà parte delle fiction che vedremo nel palinsesto autunno-inverno della rete ammiraglia Mediaset. Marco Bocci tornerà a vestire i panni dell'agente sotto copertura che ha conquistato il pubblico con la primi, mini, stagione, e presto lo farà ancora ma, intanto, dovremo accontentarci dai primi possibili spoiler che arriveranno dal set. Tra poco più di quindici giorni è atteso il ritorno di Marco Bocci in Calabria dove inizieranno le riprese di Solo 2 riportandoci proprio lì al mitico e rocambolesco finale della prima stagione in cui Marco ha deciso bene di continuare la sua missione dopo aver perso tutto.

SI TORNA SUL SET DI SOLO TRA CALABRIA E LAZIO

La donna che amava e il bambino che portava in grembo sono ormai morti ma Marco, invece, di buttare via tutto e tornare a Roma ha deciso di tornare una volta capito che la sua vera identità è ancora al sicuro. Un finale da urlo ci ha lasciato con il fiato sospeso e così rimarremo ancora almeno fino a metà settembre quando inizieranno le riprese della seconda stagione che si divideranno tra Calabria e Lazio per 17 settimane di intenso lavoro tra inseguimenti, scontri a fuoco e una corsa contro il tempo che potrebbe salvare la vita di Agata, la confermatissima Carlotta Antonelli. Assisteremo anche al sorprendente ritorno del fratello Bruno? Nell'ultima puntata della prima stagione proprio Marco lo ha sparato e buttato in mare per vendicarsi della morte di Barbara. Quali colpi di scena ci attendono adesso?

