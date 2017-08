Tina Cipollari e Chicco Nalli in crisi?/ L'opinionista di Uomini e Donne smentisce: "Va tutto benissimo"

Tina Cipollari e Chicco Nalli

È ormai da settimane che si parla di crisi tra Tina Cipollari e Chicco Nalli. La nota opinionista di Uomini e Donne, in un'intervista di qualche tempo fa a Nuovo, aveva infatti dichiarato di volersi prendere una pausa e di voler anche trascorrere le vacanze da sola. Questo aveva dato inizio ad una serie di voci che voleva la coppia vicina alla separazione. Oggi però Tina - che presto tornerà nello studio di Canale 5 che l'ha resa nota al pubblico - ha deciso di prendere nuovamente parole per chiarire una volta per tutte cosa sta accadendo con suo marito. "Siamo felicemente in vacanza tutti insieme, va tutto benissimo. - dichiara la Cipollari in un'intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, dove ancora racconta - Siamo una famiglia unita e non capisco perché qualcuno voglia dividerci".

TINA CIPOLLARI: "NESSUNA CRISI CON MIO MARITO!"

Tina poi chiarisce la dichiarazione fatta precedentemente che tanto ha fatto scalpore "La pausa era riferita al mio lavoro, per me è stato un anno magico, pieno di impegni e successi. Siccome anche il prossimo sarà pieno di impegni volevo riposare. La pausa però non era da mio marito". La storia d'amore tra Tina e Chicco Nalli procede insomma a gonfie vele, nè ci sono nubi all'orizzonte. Si è trattato solo di stress dovuto al tanto lavoro condiviso, giustamente, con l'essere mamma di tre bambini. Ricordiamo infatti che, durante la scorsa stagione televisiva, Tina Cipollari ha preso parte anche all'adventure-game di Rai 2, Pechino Express, e al programma di Canale 5 condotto da Simona Ventura, Selfie - Le cose cambiano oltre che a Uomini e Donne.

