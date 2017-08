Uomini e Donne/ Anticipazioni: Barbara De Santi non torna, l'ex dama di nuovo innamorata? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Si pensava che Barbara De Santi potesse tornare alla corte over di Uomini e Donne ed invece... L'ex dama pare essere nuovamente innamorata. Da ciò che è emerso in rete, la nuova fiamma della donna si chiama Francesco ed è anche molto più giovane di lei. Se fino a qualche mese fa si pensava che la De Santi avesse potuto calcare nuovamente il palcoscenico degli Studi Elios di Roma, da questo momento si sono perse tutte le speranze. Barbara ha ritrovato la serenità tra le braccia di un nuovo amore e non perde occasione per poterlo dimostrare anche tramite Facebook. "Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre", questa la dedica comparsa sulla pagina social della donna. Le parole che Francesco le ha dedicato postando sulla sua bacheca, fanno parte di una strofa di "Guerriero", celebre brano di Marco Mengoni. Lei di seguito, ha semplicemente commentato: "Grazie. Se non ci fossi tu". Alcuni giorni prima, sempre lo stesso ragazzo aveva postato uno scatto con l'ex dama: "Un caffè speciale tanto quanto noi", si legge nella didascalia che accompagna la fotografia. Tra i commenti inoltre, qualcuno ha fatto notare alla dama che il suo nuovo accompagnatore forse è un poco troppo giovane per lei. Da questa esternazione è nata la nuova polemica della rete. Qualcuno lo definisce il figlio della De Santi, con almeno 20 anni di differenza ma lui, molto pacato e gentile ha risposto: "Davanti ad un sentimento come quello del volersi tanto bene non c'è età che regga".

Uomini e Donne, Barbara De Santi di nuovo innamorata

Barbara De Santi, era ritornata al centro del gossip di Uomini e Donne, per le nuove dichiarazioni contro Gemma Galgani. L'ex dama infatti, aveva perfino pubblicato una lettera tra le pagine di DiPiù TV ma la dama torinese, come volevasi dimostrare non le ha mai risposto. Nonostante la possibilità di avere trovato un nuovo amore, la conferma ufficiale non è ancora arrivata. Nel frattempo Francesco, ha chiarito anche tramite uno stato di Facebook il suo punto di vista in riferimento all'età anagrafica: “Oggi volevo ringraziare tutti coloro che costantemente pensano di volermi identificare come un "ragazzino". Sfortunatamente però l'età avanza anche per me e un ragazzino lo ero un tempo”. Nonostante questo, sono ancora moltissimi i fan di Uomini e Donne che sperano di ritrovare Barbara De Santi ancora in pista. Lo scontro con Gemma poi, sarebbe di sicuro uno dei momenti preferiti dagli affezionati telespettatori. Tra la fine del mese e l'inizio di settembre, verranno registrate le nuove puntate e dopo queste, scopriremo chi tornerà in scena e chi, di contro, ha invece scelto l'amore.

© Riproduzione Riservata.