Uomini e Donne/ Anticipazioni: Raffaella Mennoia dà di matto “Gufi di merd...”, fan sconvolti (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Raffaella Mennoia nella bufera. L'autrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore è sbottata e condividendo un post su Instagram, ha fatto esplodere un piccolo inferno mediatico. L'ex postina di "C'è posta per te", finendo sotto la sapiente ala protettrice di Maria De Filippi, ha fatto il salto di qualità diventando anche autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. Il pubblico del programma dedicato ai sentimenti però, non le perdona un recente errore: il trono di Claudio Sona. L'ex tronista veronese infatti, in barba a tutti ha preso in giro, sia la redazione della Queen che Mario Serpa e tutti gli estimatori. A questo punto, i fan dei "Clario" (così si chiamano...), hanno avuto modo di rimproverare la redazione, rea di essere stata troppo negligente nella scelta del nuovo tronista gay. Ed infatti, voci di corridoio sulle ipotetiche bugie del Sona, giravano in rete da parecchio tempo ma la redazione di Maria, probabilmente non ha voluto darci peso evitando di indagare. Il grosso errore, non è stato perdonato dai fan ma alcuni di loro, hanno oggettivamente esagerato. L'autrice del programma, ha ricevuto in privato molto offese, minacce e messaggi intimidatori, ecco perché, in un momento di ira è sbottata su Instagram mettendo da parte la professione e facendo emergere solo il lato umano.

Uomini e Donne, in attesa del trono classico: Raffaella Mannoia dà di matto in rete

"Non siete persone, siete un malocchio", questa l'immagine condivisa da Raffaella Mennoia su Instagram. Di seguito, anche la didascalia: "Per tutti quelli che da mesi mi perseguitano minacciandomi,non avendo la possibilità intellettuale, di farlo rispondo così...", il tutto "condito" da due hashtag - che forse - potevamo risparmiarci: #portatesf*ga e #gufidime*da (noi li abbiamo censurati con gli asterischi). Tanti i botta e risposta che ne sono nati, così come le repliche dell'autrice: “Curati”, “Ottuse”, “Io vorrei postare quello che voglio senza dovermi difendere dai malati di mente… Purtroppo ho taciuto mesi sul livello di certa gente e oggi posso solo dire che si devono curare”. E poi ancora: “Io non faccio distinzioni rispetto a chi segue chi. Sono due discorsi separati. Credo che certe persone che seguono Mario e Claudio si debbano curare! E che qualcuno qualche cazz…ta l’ha detta grossa”, “Nessuno si può permettere di assillarmi così per mesi. E se dico di curarsi è perché credo che occorra una cura”. Questi, alcuni dei commenti della Mennoia. Capiamo perfettamente che l'avranno esasperata da mesi ma in questo caso, non sarebbe stato meglio tacere invece di spazzare via la professionalità che si dovrebbe dimostrare in questi casi? Cliccate qui per leggere il post “incriminato”.

