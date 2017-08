Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Tornano insieme? La cantante confida: "L'amore non si spegne a comando"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio torneranno insieme?

Anna Tatangelo è pronta a tornare con Gigi D'Alessio. È tornato il sereno nella coppia dopo un periodo di crisi che aveva fatto temere la separazione definitiva. L'allontanamento evidentemente ha dato i frutti sperati: ora torneranno insieme? Da tempo si diceva che qualcosa tra i due cantanti non andava, il comunicato congiunto di un mese fa ha confermato le voci. Ora lo scoop di Novella2000, che ha svelato retroscena interessanti sulla coppia: pare che Anna Tatangelo sarebbe pronta a riavvicinarsi al cantante. La storia d'amore è tutt'altro che finita, le divergenze caratteriali e i problemi relativi alla gestione familiare evidentemente sono stati superati. Il collegamento tra i due è il piccolo Andrea e alcuni amici fidati. A loro Anna Tatangelo avrebbe confidato di voler tornare con Gigi D'Alessio. La pausa di riflessione è dunque servita alla trentenne, del resto alla base della rottura non c'erano tradimenti e gelosie. «L'amore non è un interruttore che si spegne a comando», avrebbe affermato lei.

CRISI FINITA? ULTIME NOTIZIE E RETROSCENA

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio torneranno insieme? Il peggio sembra essere passato tra i due cantanti. La luce in fondo al tunnel comincia a intravedersi. Cosa ne pensa il cantante della possibile retromarcia della sua ex? «Quando succederà, forse molto presto, Anna troverà un uomo ancora più innamorato di lei», assicura Novella2000. Dalle colonne del giornale di Roberto Alessi gli ultimi aggiornamenti sulla coppia. Un ruolo attivo nel confortare la coppia lo hanno avuto alcuni amici fidati, come Lucio Presta e la moglie Paola Perego. La storia non è ancora finita e Anna Tatangelo potrebbe presto tornare da Gigi D'Alessio, forse prima di cominciare la nuova avventura a Celebrity Masterchef. I due sono pronti a superare le divergenze caratteriali che li hanno allontanati. Ora la cantante sta vivendo in una nuova casa con il figlio, nel quartiere Monteverde di Roma. Con l'aiuto di sua madre, che le è stata vicina in questo momento difficile, l'ha presa in affitto. Presto però potrebbe disdire l'affitto...

