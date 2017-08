BELEN RODRIGUEZ / News: il dolce ballo con l’uomo della sua vita

Belen Rodriguez

BALLO CON IL PICCOLO SANTIAGO

Polemiche a parte Belen Rodriguez in queste ultime ore ha conquistato i propri fan pubblicando sul profilo Instagram un tenero video in cui la showgirl prima tiene in braccio il figlio Santiago facendolo giocare vicino ad una lampada posta su un albero e bordo piscina e quindi balla teneramente con lui. Un ballo con il piccolo Santiago che si conferma essere l’uomo della sua vita. Il video è stato talmente apprezzato dai fan che hanno lasciato tantissimi commenti a supporto come: “Quanto amore...quanta dolcezza! Siete bellissimi insieme!! Direi che è proprio l'uomo della tua vita”, “Da quando è diventata mamma,adoro questa donna.Siete bellissima @belenrodriguezreal nn aspettare troppo,ci vuole una sorellina per Santi”, “Quanto amore... Siete bellissimi dolcissimi... Scusa Belen... Ma lui è troppo troppo bello.... Tutto suo padre” e “Uno dei più bei momenti di intimità tra mamma e figlio che abbia mai visto”. Clicca qui per vedere il video.

BELEN RODRIGUEZ E LA DIATRIBA CON MALGIOGLIO

La stupenda showgirl argentina Belen Rodriguez negli ultimi giorni è stata, manco a dirlo, al centro di nuove polemiche per un paio di situazioni che l’hanno vista come protagonista. L’ex moglie del ballerino Stefano De Martino ed attuale compagna del pilota di motociclismo Andrea Iannone, in entrambe le situazioni è incappata in un paio di stoccatine dal famoso paroliere e cantante italiano Cristiano Malgioglio. In particolare Malgioglio ha bacchettato Belen per la sigaretta accesa in volo scrivendo sui social: “Il fumo nuoce gravemente alla salute. Belén può permettersi di accendere una sigaretta in volo. Complimenti signorina che non rispetta le regole”. Inoltre, ha voluto dire la propria sull’esoso cachet che la showgirl avrebbe incassato per presenziare la Sagra del Peperoncino nella cittadina di Diamante in Calabria: “C'è gente che prende più di 30mila euro per la Sagra del peperoncino. A me ne offrono 5 per la Sagra dell'uva. Ho detto: “Grazie, non sono interessato”.

