Barbara d'Urso e Gerard Butler / Stanno insieme? In regalo smeraldi per la fidanzata

Barbara d'Urso e Gerard Butler stanno insieme. Sulla potenziale storia d'amore tra la ruspante conduttrice napoletana e l'affascinante attore scozzese, non dovrebbero esserci più dubbi. L'indiscrezione inoltre, arriva tra le pagine di Eva 3000, per merito di Giovanni Ciacci, grande amico della Barbarella Nazionale e spalla "gossippara" di Caterina Balivo durante "Detto Fatto". L'esperto di look, ha rivelato delle indiscrezioni niente male che di seguito, vi andremo prontamente a narrare. “Ormai sono inseparabili, è chiaro che ci sia del feeling. Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara” ha fatto sapere Ciacci tra le pagine del settimanale di gossip. Come mai Barbara non ufficializza la sua relazione d'amore? Lo spiega Ciacci: “Barbara da brava donna del Sud, non si concede facilmente, è molto rigida sulla sua vita”. Il costumista ha poi precisato: “Persone vicine alla coppia mi hanno fatto sapere che molto probabilmente Barbara e Gerard hanno passato Ferragosto insieme”. La d'Urso e Butler, si sono incontrati e presentati a Ischia, durante il Global Festival, dove entrambi erano ospiti.

Barbara d'Urso e Gerard Butler stanno insieme: il regalo di lui

A quanto pare, i due sarebbero decisamente inseparabili, ma non finisce qui! Gerard Butler, avrebbe regalato a Lady Cologno un preziosissimo regalo: degli smeraldi meravigliosi acquistati presso una gioielleria di Capri. A questo punto, i fan di Barbara d'Urso attendono con ansia di poterla rivedere in televisione nella speranza che la conduttrice, tra un servizio e l'altro, possa dare anche qualche indicazione sulla sua vita privata. Dubitiamo però, che ciò possa accadere essendo lei, da sempre, molto riservata sotto questo punto di vista. Lo scorso maggio, tra le pagine del settimanale Oggi aveva affermando di avere una voglia matta d'innamorarsi ancora e riguardo il suo tipo ideale: "Mi piacciono gli uomini belli, anzi, con una bellezza intrigante, virili e autorevoli senza essere prepotenti. Uomini sicuri di sé, interessanti quando parlano e realizzati sul lavoro. Non vorrei mai uno che entra in competizione con me o che si deprime per quello che ho ottenuto". Che dire? Sembra che Gerard corrisponda perfettamente alla sua descrizione!

