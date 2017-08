C'ERA UN CINESE IN COMA/ Su Canale 5 il film con Carlo Verdone e Giuseppe Fiorello (oggi, 27 agosto 2017)

il film commedia nel primo pomeriggio di Canale 5

CARLO VERDONE ALLA REGIA

C'era un cinese in coma, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Italia nel 2000 ed è stata diretta da Carlo Verdone, professionista che ne ha scritto finanche il soggetto (insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino) e che partecipa nel cast con il ruolo di attore protagonista. Il film, ascrivibile al genere delle commedie, ma non manca di una connotazione drammatica, e vede tra gli altri la presenza di Giuseppe Fiorello e Marit Nissen, soprattutto il primo ha nel passato già partecipato ad altri lavori che vedevano la presenza di Verdone. Ottime le musiche composte da Fabio Liberatori, per un film che prodotto dalla casa di produzione di Vittorio Cecchi Gori, è stato già presente parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

C'ERA UN CINESE IN COMA, LA TRAMA DEL FILM

La storia ruota attorno alla vita di Ercole Preziosi, un presentatore e impresario di spettacolo di bassa fortuna, che non riesce a sfondare nella vita professionale, e per questo si adatta a presentare improbabili spettacoli nelle fiere paesane. Preziosi ha come se non bastasse una vita personale fallimentare, egli è un padre e un marito assente bistrattato dalla moglie Eva e dalla figlia. Come se non bastasse l’unico artista di una certa levatura, Rudy Sciacca, ha un pauroso incidente stradale cosa che costringe l’impresatrio a mandare in scena un improbabile comico, l’autista Nicola Renda, una mite persona che lo aveva divertito con la barzelletta del cinese in coma. In maniera inaspettata la performance di Renda ottiene un successo fuori dal comune, egli viene subito scritturato da Ercole, che però ben presto sarà oscurato dalla figura del nuovo comico, che si presenta al pubblico con il nome di Niki, e che inizia a calcare i palcoscenici più importanti del bel paese. Il rapporto tra i due diventa sempre più conflittuale, e l’artista inizia a drogarsi non rispettando più i contratti proposti dal suo agente, come se non bastasse Niki dileggia continuamente Enrico facendogli fare delle figure con tutti gli amici. Al culmine della loro amicizia Ercole scopre che la figlia è diventata la fidanzata di quello che ormai è un suo aperto rivale, mai domo l’ormai ex impresario abbandonato da tutti, compresa la famiglia che mal digerisce le sue assenze, si reca nel lussuoso appartamento del suo delfino e litiga furiosamente con quest’ultimo, non contento prima di andare via appicca il fuoco ad una costosissima macchina, e al rientro a casa finalmente trova il coraggio di raccontare dinanzi alle telecamere la barzelletta del cinese, barzelletta che tanta fortuna aveva portato al suo rivale all'inizio della sua folgorante carriera.

