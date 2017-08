CIAO DARWIN 7 / Gli Italiani vs Gli Stranieri: il vero vincitore è Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, Ciao Darwin

Paolo Bonolis è il re della serata

A distanza di mesi, le repliche di Ciao Darwin 7 continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5. La sfida tra Gli Italiani e Gli Stranieri ha riportato davanti ai televisori milioni di telespettatori, che hanno trascorso un sabato sera all'insegna dell'intrattenimento e del divertimento. Il merito è senza dubbio del condottiero Paolo Bonolis, in cima alle nostre pagelle post puntata. Il vero protagonista è proprio ui: coinvolge e diverte il pubblico, bacia scherzosamente ma con passione Luca Laurenti e regala risate a non finire durante la sfilata. Le modelle fanno la loro parte, Bonolis però ci mette del suo per rendere il momento speciale. Anche Laurenti si conferma una pedina fondamentale dello show: è la spalla ideale di Paolo ed entrambi non sarebbero gli stessi senza l'altro. Ci è piaciuta anche Clauda Ruggeri, che ha capitanato la squadra degli italiani. Promossa Justine Mattera per Gli Stranieri.

L'elogio sui social

Sui social network va in scena l'elogio ai due conduttori. Paolo Bonolis, giustamente, è acclamatissimo. "E' un mostro sacro italiano, che nessuno lo tocchi" scrive un utente, mentre un telespettatore si sofferma sulla comparsata di Sandokan ad inizio puntata, interpretato da Laurenti. "Nessuno può batterli, sono i migliori!" si legge su Twitter, sotto l'hashtag #ciaodarwin7. Poi tante considerazioni sul siparietto tra la ragazza di origini asiatiche e Paolo Bonolis, che alla fine l'ha inserita nella squadra degli Italiani per non farle sentire il peso della discrimanzione. Anche qui, Paolo, ha dimostrato la sua classe, con grande leggerezza: "Forse i temi che stiamo affrontando c'entrano ben poco con la nostra trasmissione. Ma se gli stranieri stasera giocano con gli italiani a Ciao Darwin significa che non ci sono differenze".

