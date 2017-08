DORI GHEZZI/ Una vita al fianco del cantautore Fabrizio De Andrè (Techetechetè)

Dori Ghezzi su Techetecheté

Techetechete’, il programma di Rai1 che riporta indietro nel tempo, dedicherà una puntata speciale a Fabrizio de André e a sua moglie, Dori Ghezzi. Tra i due c'è stato un grande amore, vissuto inizialmente lontano dai riflettori, e poi reso pubblico, culminato con il matrimonio nel 1989, tra la gioia dei fan. I due hanno una figlia assieme, e hanno vissuto anche momenti drammatici nella loro vita, come quello in cui, nella loro casa in Sardegna, furono rapiti da una banda di rapitori sardi, e rimasero in ostaggio per 4 mesi, fino a che non fu pagato un lauto riscatto. Dori è rimasta accanto al marito fino alla sua morte, avvenuta nel 1999 per colpa di un brutto male, e oggi ne gestisce il patrimonio artistico ed è a capo di una fondazione col suo nome, che si occupa di organizzare eventi in suo ricordo, e ancora oggi lo ricorda sempre col sorriso sulle labbra. Già in passato Techetechete’ aveva dedicato puntate ai due cantanti e ai due sposi, e ora si avrà di nuovo l'occasione di rivivere momenti indimenticabili, come le immagini del loro matrimonio, momenti angoscianti, come la storia del loro rapimento, e momenti di alto livello artistico, come il duetto proprio di Dori con Wess, una coppia artistica molto affiatata.

LA VITA

Dori Ghezzi, che oggi ha poco più di settant'anni, non ha mai voluto nessun altro uomo vicino a lei, ed è anche lei un'artista, che saputo raggiungere un discreto successo da solista e un grande successo in coppia con Wess, con cui cantò "Un corpo e un'anima", canzone capace di resistere agli anni e alle generazioni e arrivare fino ai nostri giorni sempre amata. Il successo iniziò proprio da questo brano, e anche grazie alla versione italiana di United We Stand, che le fecero raggiungere una certa notorietà. Notorietà che aumentò ancora di più quando conobbe Fabrizio, grande cantautore italiano, definito da molti "il migliore di tutti i tempi della musica italiana" o "il poeta", con cui iniziò un'appassionata storia d'amore. Fabrizio grazie a Dori riuscì a mettere la testa apposto, dopo aver avuto parecchi problemi in gioventù legati all'alcool e alla vita sregolata. Dori Ghezzi dovette abbandonare la musica nel 1990, per via di un problema alle corde vocali, e concluse quindi la sua carriera musicale con 13 album pubblicati e alcuni risultati illustri, quali il secondo posto al Festival di Sanremo nel 1976 e il terzo posto all'Eurovision Song Contest nel 1975 in coppia con Wess, che la fece conoscere anche all'estero. Ultima canzone con cui si è presentata al Festival di Sanremo prima del ritiro fu "Il cuore delle donne".

