EARTHSTORM/ Su Italia 1 il film con Stephen Baldwin ed Amy Price Francis (oggi, 27 agosto 2017)

fantascienza e avventura nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST STEPHEN BALDWIN ED AMY PRICE FRANCIS

Earthstorm, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere fantascienza e avventura che è stata realizzata nel 2006 per effetto di una coproduzione statunitense e canadese. Si tratta di una pellicola distribuita principalmente sui canali televisivi senza passaggio ai botteghini con la regia di Terry Cunnigham, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Michael Konyves mentre nel cast figurano Stephen Baldwin, Amy Price Francis, John Ralston, Dirk Benedict e Matt Gordon. Il principale protagonista di questo film tv è l’attore americano Stephen Andrew Baldwin nato a Massapequa il 12 maggio del 1966. È il fratello minore del più celebre attore Alec Baldwin. La sua è una vera e propria famiglia di artisti in quanto anche gli altri fratelli Daniel e William Baldwin lavorano nel mondo del cinema. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La Terra sta per essere pesantemente influenzata da un terribile evento accaduto sulla vicina luna. Nello specifico la luna è stata colpita da un asteroide di importanti dimensioni dando così vita ad un impatto devastante che peraltro è stato possibile vedere anche ad occhio nudo dalla Terra. Nel Mondo ci sono molte preoccupazioni di come l’impatto possa avere delle pesanti conseguenze per la vita ed in particolare sul clima. Ad occuparsi in maniera dettagliata della cosa è la dottoressa Lana Gale, la quale studiando in maniera approfondita la situazione delle maree che come noto sono influenzate dalle fasi lunari, si accorge come in effetti ci sono stati importanti cambiamenti dovuti allo status di profonda instabilità in cui si trova l’intera struttura lunare. Elaborando al computer la fotografia dell’attuale diversificazione, la dottoressa si rende conto di come sia necessario operare con la massima celerità per evitare che il futuro del genere umano possa essere in pesante dubbio.

La dottoressa animata da tante buone intenzioni e da una certa forza d’anima si reca presso l’Americana Space Institute per far presente il tutto al direttore che dopo una iniziale volontà di non prendere in considerazione la vicenda, decide di mettere a disposizione della stessa dottoressa tutte le risorse dell’istituto. Il piano elaborato dalla dottoressa consiste nel mettere in essere una spedizione alla volta della luna con un team di professionisti in maniera tale da operare sulla zona della Luna che è stata colpita dall’asteroide. Il team sarà composto da un uomo di John esperto nell’abbattimento di edifici di una certa grandezza il quale avrà il difficile compito di attraccare sulla superficie lunare instabile e posizionare delle bombe nucleari che secondo i calcoli della dottoressa dovrebbero riportare la superficie allo stato pre impatto con l’asteroide. Riusciranno nel loro intento?

