FABRIZIO DE ANDRÈ/ Dal successo al matrimonio dopo 10 anni di relazione con Dori Ghezzi (Techetechetè)

Fabrizio De Andrè con Paolo Villaggio

GLI ESORDI NEL MONDO DELLA MUSICA

La puntata di Techetechetè in onda questa sera su Rai 1 rende omaggio a una coppia molto nota agli italiani: quella formata da Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Il loro è stato un grande amore, iniziato quasi per caso nel 1974, e durato nel tempo, fino alla morte prematura di Fabrizio, nel 1999. De André è sicuramente tra i più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Un animo ribelle, che da giovane si manifestò nel rapporto travagliato col padre, nel suo allontanamento da casa a soli 18 anni e nel suo comportamento "fuori dagli schemi" a scuola, dove non ottenne mai grandi risultati. Esordisce nel 1961 con "Nuvole barocche" e "E fu la notte". Da questi due brani nasce la sua carriera musicale, costellata da successi e da canzoni indimenticabili, che hanno fatto innamorare, pensare e cantare intere generazioni di ragazzi, fino ad oggi. 29 album pubblicati, milioni di copie vendute, e anche piazze, vie, parchi dedicati a lui.

IL MATRIMONIO DOPO 10 ANNI DI RELAZIONE

Alcuni testi gli hanno fatto avere la nomea di "poeta", in quanto erano più poesie cantate e recitate che canzoni vere e proprie. Canzoni come "Geordie", "La guerra di Piero", "Bocca di rosa" e "Il pescatore" sono ancora oggi considerati pietre miliari della musica italiana. Indimenticabile il suo ultimo concerto, nel 1998, al Teatro Brancaccio di Roma, prima di ammalarsi e spegnersi per sempre. Parlando dell'amore con Dori Ghezzi, oggi la vedova continua a ricordare il suo grande amore Fabrizio, e ne gestisce la fondazione, che si occupa di mantenere vivo il suo ricordo con organizzazione di concerti ed eventi. Il matrimonio con De André, arrivato dopo oltre 10 anni di relazione, è stato accolto dai fan con entusiasmo.

