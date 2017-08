FIGLI DI UN DIO MINORE/ Su La7 il film con William Hurt (oggi, 27 agosto 2017)

il film drammatico e sentimentale in onda su La7

NEL CAST WILLIAM HURT E MARLEE MATLIN

Figli di un Dio minore, il film in onda su La7 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicoal di genere drammatica e sentimentale con il titolo in lingua originale Children of a Lesser God ed è stata diretta da Randa Haines nel 1986. La trama è interamente basata sull'omonina opera scritta da Merk Medoff. Il cast di attori è composto da William Hurt, Marlee Matlin, Piper Laurie e Philip Bosco. William Hurt, il protagonista della storia, è un noto attore statunitense famoso per aver partecipato ad una serie innumerevole di produzioni cinematografiche. Per citarne alcune, ricordiamo The Good Shepard-L'ombra del potere, Robin Hood e Race-Il colore della vittoria. Il film Figlio di un Dio minore riscosse un successo immenso anche a livello internazionale, grazie alla tematica trattata ed alla bravura del cast. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata in New England, all'interno di un istituto scolastico specializzato per persone affette da sordità. Un giorno, fa la sua comparsa James Leeds, un nuovo professore che però, almeno inizialmente, non piace minimamente al direttore dell'istituto. Anche se i suoi metodi di insegnamento possono senz'altro apparire particolari, Leeds riesce con rapidità a conquistare il cuore dei suoi allievi. Inoltre, grazie a lui, molti studenti mostrano miglioramenti strabilianti. Dopo poco tempo dall'inizio del suo incarico, Leeds conosce Sarah Norman di cui si innamora perdutamente fin da subito. La donna, affetta da sordità fin dalla nascita, è praticamente cresciuta nell'istituto ed ora veste i panni di addetta alle pulizie. Sarah, al contrario degli altri ospiti dell'istituto, non parla.

La donna, inoltre, è praticamente sola al mondo. Sua madre l'ha praticamente ripudiata, in quanto la sua malattia causò la fuga di suo marito, nonché padre di Sarah, poco dopo la nascita della donna. Anche Sarah prova profondi sentimenti per James e poco dopo i due vanno a vivere assieme. La convivenza però si dimostra più complessa del previsto, anche a causa del carattere molto forte di Sarah, la donna non desidera altro che essere apprezzata così com'è e non sopporta gli atti di pietà per la sua condizione. Quando la situazione tra i due diventerà insostenibile, Sarha fugge via e va a rifugiarsi presso la madre che nel frattempo ha cambiato atteggiamento verso la figlia. La donna accoglie Sarah con amore e comprensione ma il sentimento per Leeds non svanirà. Quest'ultimo capirà che per preservare quell'amore così puro e cristallino dovrà attendere con pazienza le tempistiche di Sarah, accettandone anche il carattere fiero ed insicuro.

