GAME OF THRONES 7 / Anticipazioni ultima puntata: un faccia a faccia per Jon e Cersei? (finale di stagione)

Game of Thrones 7, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

VERSO IL FINALE DI STAGIONE: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 27 agosto 2017, e domani, lunedì 28 agosto, andrà in onda su Sky Atlantic l'ultimo episodio di Game of Thrones 7 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "The Dragon and The Wolf". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la lettera inviata da Robb (Richard Madden) provoca un acceso attrito fra Arya (Maisie Williams) e Sansa (Sophie Turner). La prima accusa la sorella di essere una traditrice, mentre la seconda sottolinea di non aver avuto altra scelta. Arya intuisce inoltre che il potere di quella lettera potrebbe minare la leadership di Sansa, dato che i Lord di Grande Inverno non esiterebbero ad abbandonarla. In seguito, la maggiore delle Stark viene informata che Cersei (Lena Headey) vorrebbe incontrarla ad Approdo del Re e sospetta subito che possa trattarsi di una trappola, scegliendo di inviare Brienne (Gwendoline Christie) al suo posto.

Si intrufola poi nelle stanze di Arya per sottrarle la lettera e dopo aver scoperto il segreto sulla sua natura di Nessuno, riceve la daga di Baelish (Aidan Gillen). Nel frattempo, Daenerys (Emilia Clarke) continua ad essere preoccupata per Jon (Kit Harington) e discute con Tyrion (Peter Dinklage) sulla tattica da seguire per la conquista del trono. Il folletto crede che la Regina abbia bisogno di un erede che porti avanti la sua visione, ma la donna è convinta di non poter avere figli. Jon, Jorah (Iain Glen) ed l resto del gruppo combattono invece con un orso trasformato dagli Estranei, per poi mettere in atto un attacco contro le creature della notte. L'unico che rimarrà in vita lancerà tuttavia l'allarme al King Night, spingendo Jon a correre ai ripari. Durante lo scontro successivo, Thoros (Paul Kaye) viene ucciso, mentre Beric (Richard Dormer) crede che il motivo del suo ritorno nel mondo dei vivi, come quello di Jon, sia di porre fine all'esistenza del Night King.

Avvisata di ciò che sta succedendo, Daenerys decide di precipitarsi sul posto con i suoi draghi, mentre gli Estranei sfruttano la notte per avvicinarsi a Jon e gli altri. L'arrivo della Regina porrà fine all'avanzata, ma Night King uccide Viserion ed infine lo trasforma in un non morto. L'attacco successivo a Drogon viene schivato per poco, mentre gli Estranei indietreggiano. Jon rischia comunque di morire dopo essere precipitato nelle acque gelide del lago, in seguito salvato dall'arrivo tempestivo di Benjen (Joseph Mawle). Quest'ultimo morirà poco dopo per permettere a Snow di allontanarsi. Il Mastino (Rory McCann) intanto prende in ostaggio un non morto per trasportarlo fino ad Approdo del Re, mentre Jon lotta ancora una volta con la morte. Infine rivela a Daenerys di riconoscerla come Regina.

ANTICIPAZIONI DEL 27 AGOSTO 2017, EPISODIO 7 "THE DRAGON AND THE WOLF"

L'ultimo episodio di Game of Thrones 7 delizierà i fan con le sue gesta con una durata più lunga del solito. La puntata 7x07 sarà infatti di 81', in cui vedremo Jon Snow in un faccia a faccia con Cersei. Il titolo "The Dragon and The Wolf" ci indica in realtà l'unione fra Daenerys e il Re del Nord, ma la domanda che più ricorre fra gli ammiratori della serie Tv è se Snow riuscirà a scoprire la verità sulla sua nascita. Sia Sam che Bran ne sono infatti a conoscenza e la rivelazione non è ancora avvenuta, anche se non è escluso che possa avvenire proprio in occasione del finale di stagione. Cresce inoltre l'attesa per il matrimonio fra Rhaegar e Lyanna: la presenza del primo è stata infatti ufficializzata grazie alla violazione della trama avvenuta nelle settimane precedenti. Nulla è escluso per questa ultima puntata che di certo sarà mozzafiato. Le aspettative sono molteplici e non riguardano solo l'ambito trono o gli scontri che di certo avverranno. Ora che Visirion si trova nelle mani del Night King, ogni previsione è stata ribaltata e si aprono più scenari. Il cliffhanger è alle porte: cosa succederà?

