GIUSY FERRERI/ Video, l'amore mi perseguita: la cantante mostra il pancione nella clip

Giusy Ferreri in dolce attesa nel nuovo video de 'L'amore mi perseguita', brano scritto e diretto da Federico Zampaglione. La cantante siciliana aspetta un bambino dal compagno Andrea Bonomo, come ha confermato nelle scorse ore sui suoi canali social: "Oggi vi porto un messaggio di vita e di amore. Il web è veloce, e forse l’avrete già sentito o letto, ma ci tenevo a dirvelo di persona, perché voi fate parte della mia ‘famiglia allargata'. Sono in attesa di un bebè, una dolce attesa arrivata dopo nove anni di amore con Andrea. Tanto amore a tutti voi! Giusy". Il brano L'Amore mi perseguita fa parte dell'album Girotondo, di cui fanno parte anche le canzoni Partiti adesso e Fa talmente male. La nuova canzone racconta di un sentimento forte e passionale, che supera ogni ostacolo e torna sui suoi passi perchè l'amore, alla fine, trionfa sempre. Una canzone intensa e raggiante, proprio come Giusy Ferreri col suo bel pancione di otto mesi. La trentottenne è al settimo cielo all'idea di diventare mamma. Il filmato L'amore mi perseguita, girato nel parco Indro Montanelli a Milano, racconta per certi versi la sua storia con il compagno Andrea Bonomo. I loro destini si sono incrociati diverse volte e dopo l'esperienza a X Factor, dove la Ferreri arrivò seconda, non si sono piò lasciati. Nonostante i due conducano vite molto diverse per via del lavoro, il loro rapporto è ben saldo. Adesso, con l'arrivo di un nuovo bimbo, Giusy e Andrea vestiranno i panni di genitori. Gli ultimi rumors al riguardo svelano che il piccolo potrebbe chiamarsi Jacopo o Beatirce se sarà una bambina. Non resta che attendere ancora qualche settimana, intanto i fan si sono stretti attorno alla cantante e ad Andrea per congratularsi. In queste settimane la Ferreri sembra innamorata più che mai del suo compagno. Insomma, un amore da favola.

