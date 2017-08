Grande Fratello Vip/ Anticipazioni: Andrea Offredi entra al posto di Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini?

Grande Fratello Vip

La pagina Instagram del Grande Fratello Vip, ha pubblicato i primi scatti fotografici dei concorrenti della seconda edizione. Incredibilmente, Rosa Perrotta che era stata data fuori dai giochi, farà parte del cast ufficiale. Lei è l'unica che gli estimatori hanno riconosciuto, dopo la pubblicazione di una fotografia che non lascia dubbi per via del neo sul petto. A questo punto, tra gli estimatori delle dinamiche del reality più spiato della televisione italiana, c'è già tanto sconforto per la mancanza di Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini, sicuramente tra le più attese. La fashion blogger e la ricca ereditiera, erano date certe nel cast ma poi, sono arrivati degli indizi. La loro assenza durante lo shooting fotografico ufficiale, ha confermato che le due - almeno al momento - non faranno parte di questa seconda scoppiettante edizione del reality di Endemol. L'ipotesi più concreta però, ci fa pensare che le due potrebbero entrare nella residenza di Cinecittà in corsa, a reality show già iniziato. Tra le ultime news e anticipazioni di questo tipo è emerso anche un nuovo nome: Andrea Offredi. L'ex tronista del trono classico, potrebbe ringalluzzire le ragazze presenti, varcando la soglia della porta rossa.

Grande Fratello Vip, cast: dentro Andrea Offredi e fuori Giulia De Lellis e la Lamborghini?

Andrea Offredi, intervistato tra le pagine del settimanale “Vero” ha confessato: “Queste cose si scoprono sempre all’ultimo momento e io per primo non ne ho la certezza. So, però, che il mio nome è stato proposto”. Di seguito, ha svelato anche di essere molto cambiato dalla sua esperienza a Uomini e Donne. Il modello infatti, si considera molto più auto ironico di un tempo. Per quanto riguarda le potenziali storie d'amore nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra non escludere nulla: “Non cerco l’amore, se arriverà ben venga. Se si dovessero creare le condizioni dentro la Casa del GF Vip non mi tirerei indietro”. A questo punto, ci poniamo una domanda interessante: Andrea Offredi è stato scelto al posto di Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini? I fan potrebbero prenderla molto male...

