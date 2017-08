IL LABIRINTO DEL FAUNO/ Su Rai Movie il film con Ivana Baquero (oggi, 27 agosto 2017)

una pellicola di genere fantastico nella seconda serata di Rai Movie

GUILLERMO DEL TORO ALLA REGIA

Il labirinto del fauno, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere fantastica che è stata scritta e diretta nel 2006 dal messicano Guillermo del Toro, è una delle pellicole più apprezzate tra quelle del regista, che non è affatto nuovo alle atmosfere che mescolano fantastico, grottesco e horror. Ne "Il labirinto del fauno" però, così come già nel precedente "La spina del diavolo", Del Toro, introduce anche una nota drammatica, ambientando l'azione nel periodo della Guerra civile spagnola e della dittatura di Franco. Protagonista di questa favola nera è una undicenne Ivana Baquero (l'Eretria della serie tv "Le Cronache di Shannara"), che per questo ruolo ha ricevuto il plauso della critica e il premio Goya come miglior attrice esordiente. A duettare con lei nei panni del Fauno ritroviamo invece un versatilissimo Doug Jones, attore e contorsionista famoso per le sue apparizioni in film fantasy e sci-fy, che già aveva lavorato con Del Toro nel 2004 in "Hellboy". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il film si apre con il racconto fantastico della principessa Moanna (Ivana Banquero), morta dopo aver lasciato il regno sotterraneo per scoprire il mondo degli umani. Il re costruisce allora dei portali che permetteranno al suo spirito di tornare a casa, i labirinti. La scena si sposta nel 1944, durante la dittatura franchista. Ofelia (sempre la Banquero) è in viaggio con la madre, incinta e malata, per raggiungere la casa del patrigno, il capitano Vidal (Sergi López), persecutore dei ribelli repubblicani. Qui la bambina scopre l'ingresso di un labirinto, dove incontra il Fauno (Doug Jones), convinto che lei sia la reincarnazione della principessa Moanna. Per tornare nel regno sotterraneo dovrà superare tre prove. La prima è quella di recuperare una chiave dalla pancia di una rana gigante.

Riuscita nell'impresa, Ofelia riceve dal Fauno una radice di mandragora, con la quale alleviare i dolori della madre. Supera anche la seconda prova, recuperare un pugnale dal covo dell'Uomo pallido (ancora Doug Jones), ma infrange una regola dettatale dal Fauno, che si rifiuta di assegnarle la terza prova. Il capitano Vidal, intanto, scopre la radice di mandragora e la getta nel fuoco, la madre di Ofelia peggiora e muore dando alla luce un bambino. Si scatena allora la natura sanguinaria del capitano, capisce che la governante Mercedes, l'unica a prendersi cura di Ofelia, aiuta in segreto i ribelli e vuole torturarla. La ragazza fugge, raggiunge i ribelli, che assaltano la guarnigione di Vidal. Ofelia si rifugia nel labirinto portando con sé il fratellino. Il Fauno riappare e le suggerisce di sacrificare il neonato per riaprire le porte del mondo sotterraneo e salvarsi. La scelta di Ofelia e l'arrivo di Vidal nel labirinto condurranno a un finale sorprendete ed emozionante.

