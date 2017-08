IL PARADISO ALL'IMPROVVISO/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 27 agosto 2017)

il film commedia per la prima serata di Canale 5

LEONARDO PIERACCIONI ALLA REGIA

Il paradiso all'improvviso, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21.10. Una commedia italiana diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Giovanni Veronesi. È un film del 2003, che presenta anche dei lati comici e divertenti oltre il lato sentimentale, come solo Pieraccioni sa fare. Il Paradiso all'improvviso è un titolo italiano dedicato a tutti coloro che, con l'amore e i sentimenti, non vogliono avere nulla a che fare!In Italia è stata prodotto e distribuito dalla casa cinematografica Medusa. Oltre a Leonardo Pieraccioni, nel film sono presenti attori come Angie Cepeda nei panni di Amaranta, la controparte femminile, Alessandro Habber e Rocco Papaleo nei panni dei migliori amici di Lorenzo, e Anna Maria Barbera nei panni di Nina. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PARADISO ALL'IMPROVISO, COSA ACCADRA' A LORENZO? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Lorenzo è un giovane imprenditore contento della sua vita, la sua quotidianità scorre tra serate con amici, aperitivi dopo il lavoro e la casa. Lorenzo è un tipo che ama prendersi cura di sé, ed è molto difficile vederlo impegnato in una relazione, sono molti i lati positivi dell'essere single e libero. La vicenda è ambientata sull'isola di Ischia, Lorenzo ed i suoi amici adorano passare il tempo facendo delle scommesse. Lorenzo si occupa della creazione di agenti atmosferici artificiali, e si trova sull'isola per ricreare un'atmosfera polare. È proprio in questa occasione che il giovane conosce Amaranta, un'affascinante e procace ragazza che aveva deciso di trascorrere, insieme al fidanzato, dei giorni ad Ischia. Tuttavia, il fidanzato della ragazza non potrà essere presente, ed è anche grazie a questo motivo che i due potranno conoscersi meglio. Lorenzo si riscoprirà innamorato, ricambiato, di Amaranta, e pare proprio che il miracolo si sia compiuto, peccato però, che la ragazza fosse solo frutto di una scommessa tra i migliori amici di Lorenzo, Giandomenico e Taddeo, Amaranta non era altro che un'attrice di nome Anna, ingaggiata da Giandomenico per fare innamorare Lorenzo. Nonostante le apparenze, il sentimento sbocciato tra i due era reale. Riuscirà l'amore a trionfare?

