IL PRINCIPE, UN AMORE IMPOSSIBILE 2 / Anticipazioni ultima puntata 27 agosto: Khaled rapisce Fatima (Prima tv)

Il Principe 2 - Un amore impossibile

L’ultimo capitolo della serie tv spagnola Il Principe 2 si concluderà questa sera con un finale inaspettato e pieno di colpi di scena. Fatima, Morey e Khaled, infatti, arriveranno finalmente alla resa dei conti e il duello, secondo le prime anticipazioni, si concluderà proprio in riva al mare. Con questo finale, di conseguenza, si chiuderà qualcosa lasciato in sospeso tanto tempo prima, perché ne Il Principe “tutto finisce in acqua salata: o in fondo del mare o in lacrime”. Cosa ne sarà dell’amore che lega Morey e Fatima? E quale sarà il nuovo piano di Khaled per separare i due amanti? Possiamo anticiparvi che il malvivente, nel corso del capitolo conclusivo, fuggirà con Fatima, ma verrà messo alle strette da Morey che, determinato a fermare la sua fuga, cercherà di mettersi sulle loro tracce fino a raggiungerli proprio in riva al mare. Nel corso dell’inseguimento, però, il protagonista resterà ferito e questo imprevisto non solo metterà a repentaglio la sua vita, ma anche il destino della povera Fatima.

FRAN, CON MOREY CONTRO KHALED

Questa sera, a dare una mano a Morey nella sua lotta contro Khaled ci sarà anche Fran, che si metterà sulle tracce del suo amico per aiutarlo a contrastare la fuga del malvivente. Fran, però, verrà colpito da una serie di colpi di pistola sparati da Khaled e, impossibilitato a rispondere al fuoco, finirà al suolo apparentemente senza vita. Morey, intanto, riuscirà a prendere Fatima con sé e ad arrivare fino a un porticciolo, ma qui andrà in scena l’ultimo atto di questa storia, con un finale che potrebbe lasciare molti telespettatori delusi. Khaled, infatti, riuscirà a raggiungere i due innamorati subito dopo e, pur di separarli, darà a Fatima un ultimatum: lasciare Morey e fare ritorno fra le sue braccia. La donna, però, stavolta sarà determinata ad andare fino in fondo e alla fine, con un coraggio senza precedenti, farà la sua scelta, stringendo a sé il suo amato Morey. Quali conseguenze avrà questo gesto?

