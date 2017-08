INTO THE STORM/ Su Italia 1 il film con Richard Armitage (oggi, 27 agosto 2017)

il film drammatico su Italia 1 in prima serata

NEL CAST RICHARD ARMITAGE

Into the storm: La natura si ribella!, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e fantascienza che è stata prodotta in stile documentario del 2013 (l'anno successivo è uscito nelle sale italiane) con la regia di Steven Quale, con musiche composte ed adattate ai diversi e numerosissimi effetti speciali da Bryan Tyler. In Italia, il film è stato distrubuito dall'azienda Warner Bros Italia, la tecnica del film è stata quella di utilizzare una videocamera qualunque per riprodurre le scene, direttamente dai protagonisti (falso documentario). I personaggi principali sono stati interpretati da Richard Armitage (famoso per aver contribuito alla serie tv di Robin Hood e per il ruolo di Thorin ScudodiQuercia nella saga de Lo Hobbit) e Sarah Wayne Callies ( celeberrima per serie tv di fama mondiale come The Walking Dead e Prison Break). Da notare anche le ambientazioni,si passa da città come Detroit, Rochester e le zone di Oakland. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INTO THE STORM: LA NATURA SI RIBELLA, ECCO LA TRAMA

Come si può intuire dal trailer, la vita scorre tranquilla presso la quiete cittadina di Silverston. La scena iniziale del film introduce quali saranno le tematiche del film, si vede una macchina ferma in una strada sotto la pioggia, che probabilmente aspetta che il temporale passi per potersi rimettere in marcia. Tuttavia, ben presto i passeggeri si rendono conto che non è un temporale come tutti gli altri, un mini tornado si sta formando pian piano, i quattro passeggeri fanno di tutto per scappare fino a restare vittime della potenza del tornado. Un gruppo di meteorologi specializzati studiano l'evento, profetizzando che il peggio dovrà ancora arrivare. Le raffiche non risparmiano proprio nessuno, in una scena del film si osservano un gruppo di studenti diplomanti che proprio durante il tradizionale lancio del cappello si scatena un tornado, lasciando tutti nel caos più totale. Se da una parte i cittadini e le forze dell'ordine si organizzano nell'evacuazione per la sopravvivenza di più persone possibili, dall'altra sono molti i cacciatori di tornado che cercano di spingersi sempre un po' più in là (quasi al limite dell'impossibile), per cercare di realizzare lo scatto perfetto. Le cose diventano sempre più difficili per Gary Fuller, un tenace uomo che cerca in tutti i modi di salvare il proprio figlio e Allison Stone, una ragazza che studia i fenomeni naturali e fa di questo moto di tornado una questione di suprema importanza. Riusciranno a sopravvivere fino alla fine di tutto?

