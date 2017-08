LO STRANIERO CHE VENNE DAL MARE/ Su Rete 4 il film con Beeban Kidron (oggi, 27 agosto 2017)

il film drammatico per la prima serata di Rete 4

Lo straniero che venne dal mare, il film inonda su Rete 4 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21:15. Una straordinaria pellicola di genere drammatica che ha fatto appassionare un'intera generazione. Il titolo originale è Swept from the sea ed è stata prodotta nel 1997 sotto la regia di Beeban Kidron. Il film è stato tratto da un romanzo di Joseph Conrad intitolato Amy Foster. Se il film è incentrato sul protagonista maschile, il libro invece racconta il punto di vista della controparte femminile. Vincent Perez e Rachel Weisz vestono i panni di Yanko Gooral ed Amy Foster, i protagonisti del film. Attori del calibro di Ian Kellen, Kathy Bates e Joss Ackland vestono i panni rispettivamente del dottor Kennedy (un po' l'incarnazione dell'antagonista della storia), ed i coniugi Swaffer che invece saranno alleati dello straniero che naufraga nelle loro terre. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LO STRANIERO CHE VENNE DAL MARE, COME ANDRA' A FINIRE?, LA TRAMA DEL FILM

La storia racconta di come una nave russa, diretta in realtà verso le Americhe, naufraghi per errore nelle terre britanniche della Cornovaglia. È la fine del XIX secolo, ed il russo Yanko Gooral è l'unico sopravvissuto del naufragio. Tuttavia, gli abitanti del posto non collegano inizialmente il suo arrivo con il naufragio della nave e Yanko, povero e senza sapere una sola parola della lingua inglese, viene presto scambiato per un bandito e per questo motivo viene evitato da tutti. A causa della sua condizione, Yankoo lavora come schiavo presso la casa del signor Swaffer. Ben presto, durante il lavoro forzato presso la casa del signor Swaffer, Yanko ha modo di incontrare la giovane Amy Foster, una ragazza dai lineamenti dolci e modi gentili che ben presto fa breccia nel cuore del russo, grazie ad una partita a scacchi, il signor Swaffer capisce che Yanko non è il rozzo mentecatto che sembra, bensì un uomo dotato di un certo intelletto e signorilità e ben presto lo aiuta ad imparare la lingua e compensa con un salario il lavoro svolto.

Ad un certo punto della storia, Yanko parla piuttosto fluentemente la lingua ed ha messo da parte del denaro, comincia così a corteggiare Amy che, come lui, viene evitata da tutti a causa della particolarità del suo carattere. Infatti, la ragazza possiede una grotta in cui custodisce tutti gli oggetti che il mare decide di regalarle (frutto di tanti naufragi) e considera Yanko stesso un regalo del mare. I due innamorati si sposano, ma dovranno lottare contro la negatività e l'indifferenza della comunità in cui vivono.

© Riproduzione Riservata.