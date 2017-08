LONDON BOULEVARD/ Su Rai 4 il film con Colin Farrel e Keira Knightley (oggi, 27 agosto 2017)

il film drammatico nella prima serata di Rai 4

NEL CAST COLIN FARREL

London Boulevard, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola drammatica che è stata diretta e sceneggiata da William Monahan, che ha esordito alla regia proprio grazie a questo film. La trama di London Boulevard è interamente ispirata al romanzo scritto da Ken Bruen. L'attore protagonista è Colin Farrel, artista americano noto per aver interpretato ruoli di spicco in film come Alexander, Animali fantastici e come trovarli, Chiedi alla polvere. Il film London Boulevard è stato accolto con discreto consenso sia dal pubblico che dalla critica. La pellicola ha infatti ricevuto due prestigiose nomination, rispettivamente ai Golden Trailer Awards ed ai Black Real Awards, nel primo caso come miglior film thriller, nel secondo come miglior regia. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LONDON BOULEVARD, COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA

Mitchell ha da poco terminato la sua lunga permanenza in prigione e vorrebbe iniziare una vita completamente nuova, lontana dal giro malavitoso. Tuttavia, i suoi vecchi compagni criminali vorrebbero che tornasse in attività. Mitchell cerca però con tutte le sue forze di non cadere in tentazione e si fa assumere come guardia del corpo di una vecchia star di Hollywood, continuamente seguita da paparazzi e giornalisti. Allo stesso tempo aiuta sua sorella e Joe, un suo caro amico, entrambi estremamente problematici, ma il passato non intende lasciarlo andare. Mitchell, infatti, farà presto la conoscenza di Gant, un noto boss criminale che vorrebbe assoldarlo per via della sua ottima reputazione. Mitchell rifiuterà l'offerta in maniera categorica ma Gant non si arrende con facilità. Il boss approfitta del pestaggio del povero Mitchell ad opera di un gruppo di ragazzi di colore. Gant ucciderà un povero malcapitato, spacciandolo per uno degli aggressori di Mitchell, costringendo quest'ultimo a lavorare per lui. Ma Mitch non ci sta e si oppone alla volontà del boss che va su tutte le furie. Gant è ormai più che deciso ad uccidere Mitchell, che a questo punto deve necessariamente difendersi dalla minacce del boss. Il primo sicario inviato da Giant sarà proprio Billy, l'amico fidato di Mitchell che però fallire la sua missione di morte e verrà barbaramente ucciso dagli uomini di Gant. Mitchell, che conosce l'identità del secondo sicario grazie alla confessione di Billy, anticipa le mosse dei suoi avversari ed uccide l'uomo assoldato per ucciderlo. Infine, si introduce in casa di Gant intenzionato ad eliminare l'uomo che ha rovinato il suo sogno di una vita nuova e lontana dalla criminalità. Riuscirà Mitchell a vendicarsi e soprattutto a vivere un esistenza serena dopo la sua permanenza in prigione?

