MasterChef Italia 6 / Su TV8 al via le repliche della sesta stagione. Anticipazioni e news

MasterChef Italia, i giudici (Ufficio Stampa)

Dal 27 agosto arriva per la prima volta sulle reti in chiaro MasterChef Italia 6, il talent show culinario di maggior successo e che vanta un impareggiabile cast di giudici, diventati delle vere e proprie icone tanto da essere soprannominati i “Fab Four” dei fornelli: toccherà infatti agli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Carlo Cracco valutare le performance dei cuochi amatoriali che si sfideranno tra i fornelli, guadagnandosi non solo l’agognato grembiule di chef ma anche il montepremi di 100mila euro e la possibilità di pubblicare un volume di ricette edito da Baldini & Castoldi. Spazio dunque non solo alla passione degli aspiranti cuochi e ad alcune ricette tipiche della tradizione nostrana, ma anche alle loro storie e ai percorsi che li hanno portati fino alla cucina più famosa d’Italia: sin dalle prime puntate, infatti, il “gruppone” dei 150 concorrenti sarà sottoposto a una scrematura che individuerà i venti talenti che, per creatività, spirito di iniziativa e abilità culinarie, avranno diritto a far parte della MasterClass finale dalla quinta puntata in poi.

LE "ESTERNE" E IL FORMAT DI GARA

Per quanto riguarda il format di MasterChef Italia 6, non sono previste variazioni sostanziali rispetto alla precedente stagione anche se non mancheranno novità in merito alle “esterne”: Bastianich, Cracco, Barbieri e Cannavacciuolo saranno infatti protagonisti in alcuni dei più affascinanti angoli di Italia (si pensi ai Sassi di Matera e alla rinomata tradizione della panificazione del capoluogo lucano) ma non solo, con alcune “capatine” anche in Spagna e Grecia. Tra le guest star del mondo della cucina ci saranno invece lo chef nipponico Masaharu Morimoto, Heinz Beck (il cuoco tedesco premiato con le Tre Stelle Michelin) e l’uruguaiano Matias Perdono. Nessuno stravolgimento invece negli oliati meccanismi di gara che, come detto, vedranno prima una fase di super-casting con 150 concorrenti, dei quali solo 100 accederanno al Live Cooking. Infine, i 40 “superstiti” di questo gruppo si contenderanno nell’Hangar uno dei 20 posti disponibili nella MasterClass, anticamera della gara vera e propria con le classiche Prove in Esterna, il Pressure Test, l’Invention Test e le sorprese del Mistery Box.

DOVE VEDERE MASTERCHEF ITALIA 6

L’appuntamento con la sesta stagione di MasterChef Italia è per tutte le domeniche, in prima serata su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), a partire dal prossimo 27 agosto, quando andranno infatti in onda le due puntate inaugurali: alle 21.15 è in programma la prima (la replica è prevista invece per venerdì 1 settembre alle 23.00), mentre la seconda partirà alle 22.15 (in replica sabato 2 settembre alle ore 00.00), e nelle quali si assisterà alla prima scrematura dei 150 concorrenti fino ad individuare i 40 cuochi che accederanno alle puntate successive. Inoltre, è possibile seguire le peripezie tra i fornelli degli aspiranti chef anche attraverso lo streaming online sullo stesso portale dell’emittente (si può guardare la diretta live a questo link), mentre per tutte le altre info basta far riferimento al sito ufficiale del cooking show, ovvero masterchef.sky.it.

