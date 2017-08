Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 27 agosto a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 27 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Per alcuni segni zodiacali sarà una giornata molto complicata, sicuramente alcuni saranno costretti a dover affrontare situazioni difficili. Andiamo a vedere dunque quello che ha detto Paolo Fox a LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. Il Leone si potrebbe trovare a combattere con qualche piccolo contrattempo che non regala tranquillità e costringe a dover affrontare con difficoltà diverse situazioni. Attenzione a chi si mostra molto disponibile, ma poi alla fine regala solo complicazioni. Alcuni nati sotto il segno della Bilancia potrebbero essere tristi o preoccupati. C'è chi infatti ha chiuso una storia d'amore importante e non riesce per questo a darsi pace, mentre c'è chi ha perso il lavoro ed è in difficoltà economiche e potrebbe sentirsi defraudato per diversi motivi. Ora è il momento di trovare equilibrio e provare a rialzarsi magari con l'aiuto di chi prova dei sentimenti per i nati sotto questo segno.

I SEGNI IN ATTESA

Sicuramente il segno che si trova in una posizione d'attesa e deve trovare una soluzione per arrivare al 2018 è il Capricorno. Questi mesi di transizione devono portare i nati sotto questo segno ad evitare di ritrovarsi a vivere momenti complicati che possono portare poi a ripercussioni non da poco. Chi invece dovrà aspettare molto meno tempo è la Bilancia che vedrà un settembre molto forte e che si troverà davanti. C'è quindi bisogno di recuperare assolutamente energie e magari fare in questa ultima settimana di agosto un salto al mare potrebbe anche portare qualche sorriso. Attenzione a sovraccaricarsi di responsabilità rischierebbe di comporterebbe un sovraccarico di stress che potrebbe sorprendere il segno ad affrontare un settembre molto complicato che si capovolgerebbe. Chi avrebbe bisogno di un aiuto per uscire da un momento non facile è il Toro, presto infatti potrebbe aspettarlo una svolta ma per il momento si deve ancora patire un po'.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete continua a tirarsi sù, già da sabato infatti ha iniziato a trovare situazioni che regalano confortevoli risposte. Si cresce anche oggi e magari potrebbero esserci degli incontri interessanti. Il Leone è ancora più felice in questo momento e si sente forte per riuscire a trovare la perfetta metà della mela, che da tempo si cerca. Spesso infatti il segno è caduto in storie sbagliate, ma quei momenti potrebbero essere diventati un lontano ricordo. I Pesci continuano ad essere molto positivi e anche se il tanto atteso autunno è ancora lontano ora si può cercare di vivere il presente con ritrovata fiducia. E' un momento in cui tutto sembra andare verso la strada giusta, ma attenzione ai problemi che sono sempre pronti dietro l'angolo per complicare tutto.

© Riproduzione Riservata.