PER GRAZIA RICEVUTA/ Su Rete 4 il film diretto da Nino Manfredi (oggi, 27 agosto 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

NINO MANFREDI ALLA REGIA CON LIONEL STANDLER NEL CAST

Per grazia ricevuta, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 16.15. Una pellicola drammatica del 1971 che è stata diretta ed interpretata da Nino Manfredi e venne proiettata al Festival di Cannes del 1971 aggiudicandosi anche un prestigioso riconoscimento. Nel cast, oltre a Nino Manfredi, sono presenti anche Lionel Stander, Delia Boccardo, Paola Borboni, Mario Scaccia e Fausto Tozzi. Nino Manfredi è stato uno degli attori comici e drammatici italiani più importanti del nostro cinema contemporaneo. Alcuni dei suoi film più celebri sono In nome del Papa Re e Basta che non si sappia in giro. Il film Per grazia ricevuta rappresentò un vero e proprio capolavoro. Manfredi, impegnato sia in veste di protagonista che di regista, consegnò al pubblico un film impegnativo e profondo, che ottenne uno straordinario successo.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA

A causa di un tentativo di suicidio, un noto chirurgo è costretto ad abbandonare il party a cui era ospite per recarsi nel più vicino ospedale ed operare l'uomo che è ormai in fin di vita. Il paziente finito in sala operatoria è Benedetto Parisi, il vero protagonista della storia. Ad attendere l'esito della complessa operazione c'è Giovanna, la fidanzata di Benedetto. La madre della donna, Immacolata, spera che il povero uomo muoia sotto ai ferri, in questo modo, sua figlia potrà sposare un uomo ricco e facoltoso, molto amico della loro famiglia. Si tratta inoltre di una persona profondamente religiosa al contrario di Benedetto. A questo punto il film compie numerosi flash back che aiutano lo spettatore a conoscere meglio la vita di Benedetto, raccontandone l'infanzia. Il povero Benedetto, rimasto orfano dei genitori, cresce assieme a sua zia che però ha intenzione di chiuderlo in orfanotrofio alla prima occasione utile. Inoltre, contribuisce a infondere nel giovane Benedetto un'inifinità di scrupoli religiosi. Per questo motivo la prima comunione venne vissuta dal giovane con estrema ansia e un livello esasperato di religiosità. La notte precedente alla sua prima comunione,

Benedetto trova nella camera di sua zia un amante della donna. La zia, pur di giustificarsi, racconta al piccolo che si tratta in realtà di Sant'Eusebio e che non dovrà raccontare a nessuno di ciò che ha visto. Benedetto accetta la strana verità, seppur con qualche dubbio. Il giorno successivo, poco dopo aver ricevuto il sacramento della comunione, il giovane Benedetto cade rovinosamente in un dirupo ma, per miracolo, rimane illeso. Il piccolo, considerato in paese un miracolato, verrà affidato dalla zia ad un convento francescano, dove trascorrerà la sua intera giovinezza. Diventato adolescente Benedetto scopre di non essere portato per la vita religiosa e viene così allontanato dall'abate del convento. Diventa così un venditore ambulante di intimo femminile ma i suoi scrupoli religiosi gli impediscono di svolgere serenamente questo mestiere. La sua vita cambia grazie all'incontro con Oreste, un farmacista che lo allontana definitivamente dalla fede religiosa. Poco dopo conosce Giovanna, figlia di Oreste, di cui si innamora perdutamente. A questo punto il racconto torna nella sala operatoria in cui Benedetto è sotto i ferri. Riuscirà a sopravvivere al difficile intervento? E se dovesse sopravvivere, che impatto avrà il tutto sulla sua, apparentemente scomparsa, fede religiosa?

