PRIMO AMORE/ Su Rai Movie il film con Vitalino Trevisan e Michela Cescon (oggi, 27 agosto 2017)

per la prima serata di Rai Movie il film film drammatico

MARCO GARRONE ALLA REGIA CON VITALINO TREVISAN NEL CAST

Primo amore, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica che si ispira liberamente ad un romanzo intitolato Il cacciatore di anoressiche scritto da Marco Mariolini. Diretto da Marco Garrone, è un film del 2004 che presenta, nei panni dei protagonisti, due attori principali, Vitalino Trevisan (Vittorio) e Michela Cescon (Sonia). Il film è stato distribuito da Fandango, mentre lo stesso regista con Vitalino Trevisan, si sono occupati della sceneggiatura, in collaborazione con Massimo Gaudioso. Il film è stato accettato con ottimi criteri valutativi sia dal pubblico che dalla critica, perché si tratta di temi molto attuali. Molte donne decidono di cambiare il proprio corpo per compiacere il partner, e spesso non è mai abbastanza (salvo eccezioni). Il film ha ottenuto diversi premi, tra cui il Nastro d'Argento e un David di Donatello per la colonna sonora del film, un premio Flaiano per la fotografia e per l'attrice rivelazione Michela Cescon, una nomination al regista Matteo Garrone presso il Festival Internazionale cinematografico di Berlino. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COME SE LA CAVERA' SONIA? ECCO LA TRAMA

La storia è incentrata su una coppia di giovani adulti, un uomo e una donna. Vittorio è un piccolo imprenditore residente a Vicenza che, purtroppo, soffre di una sorta di disturbo ossessivo, è fin troppo fissato con le giovani donne magre, al limite dell'anoressia. Vittorio è alla ricerca dell'anima gemella ed è per questo motivo che come tanti altri decide di iscriversi in un sito di incontri. Grazie a uno di questi siti l'uomo conosce Sonia. nonostante le piccole difficoltà incontrate durante la frequentazione dei due, decidono di consolidare il rapporto, Sonia ignora a cosa sta andando incontro. Una volta conosciuto quello che le sembrava un piccolo capriccio, la ragazza per infatuazione decide di sottoporsi ad un regime alimentare ipocalorico nonostante non ne abbia affatto bisogno pur di compiacerlo. Come se non bastasse, i due decidono di convivere. Man mano che la storia si evolve, la ragazza comincia a vivere un periodo nero, ciò che le sembrava una scelta autonoma fatta con il cuore, alla fine diventa un vero incubo. Emerge la natura ossessiva di Vittorio, che la controlla spesso e le proibisce tassativamente di nutrirsi di alimenti contenenti grassi e carboidrati, permettendole solo verdure ed ortaggi. Ma Sonia arriva a non piacersi, poiché possiede un aspetto cadaverico e malandato, e anche la sua salute mentale comincia a risentirne. Questo aspetto del loro rapporto traspare anche nelle uscite in pubblico, creando delle situazioni poco piacevoli. Inoltre, anche l'attività di Vittorio perde punti e collaborazioni. Il bisogno di Sonia di cibo implode, e la coppia viene messa davanti ad una scelta difficile.

© Riproduzione Riservata.