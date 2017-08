THE LOST DINOSAURS/ Su Italia 1 il film con Richard Dillane (oggi, 27 agosto 2017)

il film fantascientifico nella seconda serata di Italia 1

SID BENNET ALLA REGIA E RICHARD DILLANE NEL CAST

The Lost Dinosaurs, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 23.10. Una pellicola fantascientifica per appassionati di dinosauri che è stata diretta da Sid Bennett ed è stata presentata dall'azienda Eagle Pictures. Il film è stato realizzato grazie alla tecnica mockumentary, ovvero il video ritrovato, tramite la videocamera è possibile mescolare diversi elementi reali e fantascientifici insieme, sotto forma di finto documentario in chiave più umoristica e perché no, anche fantasy. Tra i personaggi principali notiamo i volti di Richard Dillane, Matt Kane e Peter Brooke, probabilmente alle prime armi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN'INTREPIDA AVVENTURA ALL'INSEGNA DELLA PREISTORIA, ECCO LA TRAMA

Il protagonista del film è un ragazzino che si chiama Luke, un giovane appassionato di scienza che vorrebbe provare qualche avventura in più. Il ragazzo decide di partire, con il permesso di suo padre, presso un'avventurosa spedizione di ricerca insieme al padre stesso e allo zio di Luke. Il luogo della missione è il Congo, alla ricerca del misterioso esemplare di Mokele MbeMbe. Oltre i tre familiari Marchant, il gruppo di formazione per la spedizione prevede un cameraman per documentare il tutto, un pilota ed una ricercatrice collega del padre di Luke. Il gruppo atterra nella pura giungla del Congo, questa ambientazione, però, è abitata da soggetti esistiti millenni prima, i dinosauri. Nel corso del film, saranno molti gli incidenti a cui andrà incontro il gruppo, per esempio, una volta atterrati vengono subito attaccati da alcuni esemplari di pterosauri ed alcuni di loro perderanno la vita. Tuttavia, non è solo il pericolo l'elemento fondamentale di questo film, Luke riuscirà a farsi amico un dinosauro, un bel Lesothosaurus. Quest'ultimo esemplare di dinosauro sarà un valido aiuto nei confronti del gruppo, in quanto Luke gli impianterà al collo una telecamera per cercare di prevenire le azioni dei suoi simili. Arrivati ad una grotta, il gruppo è costretto a dividersi, Crypto, è questo il nome del dinosauro amico di Luke, salverà il ragazzo diverse volte. Riusciranno gli eroi a ritrovare l'esemplare di Mokele Mbembe?

© Riproduzione Riservata.