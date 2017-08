THE SENTINEL/ Su Rai 3 il film con Michale Douglas ed Eva Longorio (oggi, 27 agosto 2017)

film thriller per la prima serata di Rai 3

NEL CAST ANCHE MICHAEL DOUGLAS

The sentinel, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 27 agosto 2017 alle ore 21.05. The Sentinel - Il traditore al tuo fianco, che in lingua originale assume semplicemente il titolo di The Sentinel. E' una pellicola thriller diretta nel 2006 da Clark Johnson. La trama di The Sentinel è liberamente ispirata all'omonimo romanzo scritto da Gerald Petievich. Tra gli attori protagonisti troviamo Michale Douglas ed Eva Longorio. Douglas è uno degli attori americani più famosi al mondo ed è noto per le sue interpretazioni in film come Le strade di San Francisco e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Eva Longoria, invece, è soprattutto conosciuto per aver vestito i panni di una delle protagonista della fortunata serie tv statunitense, Desperate Housewife. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il protagonista della storia è Peter Garrison, un ex agente segreto che in passato aveva contribuito a salvare il Presidete americano Donald Reagan da un attacco. Al momento Garrison ricopre il ruolo di agente personale della moglie del presidente Ballentine, con la quale ha dato vita ad un rapporto sentimentale clandestino. La vita del nuovo presidente viene nuovamente messa in pericolo quando alcune voci di corridoio lasciano trapelare che all'interno dello staff della security sarebbe infiltrata una talpa. Tutti i membri dello staff vengono così interrogati mediante l'ausilio della macchina della verità. Poco dopo l'elicottero presidenziale viene improvvisamente abbattuto ma sia il presidente stesso che la moglie non vengono ritrovati. Al tempo stesso qualcuno smaschera Garrison e la sua relazione segreta con la moglie del presidente ed in più, essendo l'unico a non aver superato il test della macchina della verità, è anche il solo sospettato come talpa. Garrison viene così fatto arrestare dall'agente Breckinridge ma l'uomo non si arrende e sfugge all'arresto, grazie all'aiuto di una recluta. Sfuggito alla cattura cerca in tutti i modi di chiarire l'equivoco e trovare il vero traditore. Ci riesce, arrivando a scoprire anche il luogo e l'ora dell'attentato programmato ai danni del presidente, ovvero al G8 di Toronto. Finalmente il vero colpevole viene individuato. Si tratta dell'agente William Montrose, abilissimo nel mascherare le sue vere intenzioni perfino alla macchina della verità. Montrose, nonostante il suo sincero pentimento per il suo ignobile piano, non può in alcun modo tornare sui suoi passi. Gli uomini incaricati di portare a compimento l'attentato arrivano a minacciare la famiglia dell'uomo, che non può far altro che assecondare il volere degli attentatori. In un ultimo gesto di amor proprio, Montrose si fa uccidere dai terroristi e così facendo consegna i criminali nelle mani di Garrison. Quest'ultimo, nonostante il suo ottimo operato, perderà il suo lavoro per via della relazione con la first lady venuta clamorosamente a galla.

