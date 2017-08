TOBE HOOPER È MORTO/ Addio al re del cinema horror cult: da “Non aprite quella porta” a “Poltergeist”

Tobe Hooper, foto Wikipedia

Lutto nel mondo del cinema: il regista Tobe Hooper è morto all'età di 74 anni. Noto per aver diretto pellicole entrate di diritto nella storia del cinema horror come "Non aprite quella porta" e "Poltergeist", stando a quanto riporta il Mirror sarebbe morto lo scorso sabato a Sherman Oaks, in California. A rendere ancora più inquietante la sua dipartita, il giallo attorno alle cause del decesso. Le circostanze, infatti, non sarebbero state note e la notizia della sua morte sarebbe stata data dal medico legale della Contea di Los Angeles. Nome di punta del genere horror, Tobe Hooper deve la sua fama soprattutto alla pellicola "Non aprite quella porta" (The Texas Chain Saw Massacre), che contribuì in maniera evidente a cambiare la storia della cinematografia dell'orrore e considerata il suo grande capolavoro assoluto. A precedere il fortunato film del 1974 fu una pellicola del 1969 dal titolo Eggshells, inedito in Italia ma che non ebbe affatto il successo sperato. Nonostante questo Hooper non si arrese sfornando uno dei classici del genere horror di cui firmò la regia, la sceneggiatura e la produzione consacrandolo tra i divi di Hollywood.

CREATORE DI LEATHERFACE

Prima di dedicarsi al cinema horror, Tobe Hooper era un professore in un college statunitense, professione che svolse negli anni Sessanta. La sua consacrazione cinematografica avvenne solo nel '74 con "Non aprite quella porta" con la creazione del personaggio di Leatherface, destinato ad essere uno dei personaggi più spietati della filmografia horror. Il film si presentava come una produzione a basso costo, partendo da un budget di soli 140 mila dollari arrivò a guadagnarne ai botteghini degli Stati Uniti oltre 30 milioni trasformando la pellicola nel miglior esempio di film indipendente di successo dell'intera storia del cinema mondiale. "Non aprite quella porta" non ebbe vita semplice poiché dovette scontrarsi con la censura in Europa: la Gran Bretagna lo bandì per 25 anni mentre in molti altri paesi come Francia, Germania ed Italia fu vietata la visione ai minori di 18 anni. Addirittura nel Regno Unito fu impedito anche l'uso della parola "motosega" nei titoli dei film. Non solo Leatherface, però: Hooper proseguì la sua fortunata carriera anche grazie alla pellicola “Poltergeist - Demoniache presenze”, nel 1982, scritto e prodotto da Steven Spielberg, prima del sequel del 1986 con “Non aprite quella porta 2”.

