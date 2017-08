TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 27 agosto: sarà Cooper a salvare se stesso?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella notte fra oggi, domenica 27 agosto 2017 e domani, lunedì 28 agosto, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 2:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda la 16esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nadine (Wendy Robie) decide che è arrivato il momento di lasciare che Ed (Everett McGill) viva la vita che h a sempre sognato e che sia finalmente felice. La donna gli riferisce infatti di aver capito di averlo manipolato per tutti questi anni e lo spinge a correre dalla donna che ama veramente. Non riuscendo a credere ai suoi occhi, Ed si precipita al Double R per dare la bella notizia a Norma (Peggy Lipton), ma viene messo in secondo piano dall'arrivo di Walter. Norma riferisce in seguito all'imprenditore di voler cedere le sue quote degli altri franchising e trascorrere più tempo con la sua famiglia, rimanendo a capo solo del Double R. Dopo aver creduto il peggio, Ed scopre che Norma vuole rimanere al suo fianco. Intanto, Bob/Cooper (Kyle MacLachlan) raggiunge una vecchia stazione di servizio, la stessa che anni prima ha vissuto l'arrivo delle strane creature. Il suo corpo scompare mentre sale i gradini esterni alla strurrua, per poi riapparire al suo interno. Si scopre che si tratta di un portale che lo conduce fino alla porte di Phillip Jeffries (David Bowie). Bob/Cooper ricorda perfettamente l'incontro avvenuto fra loro nell'89 ed ora vuole sapere perchè all'epoca gli disse che non intendeva parlare di Judy. Jeffries lo mette in contatto con la misteriosa entità, ma subito dopo si ritrova a dover affrontare il figlio di Audrey (Sherilyn Fenn) all'esterno. Richard (Eamon Farren) lo ha infatti riconosciuto in una vecchia foto della madre ed è pronto a sparargli, ma viene disarmato in pochi secondi. Non appena i due si allontanano, la stazione di servizio scompare nel nulla. Nel frattempo, Steven (Caleb Landry Jones) si trova nei boschi con la fidanzata, che cerca in ogni modo di impedirgli di spararsi. Dopo essere stati avvistati da un anziano, la ragazza si nasconde e Steven si uccide. James (James Marshall) invece avrà un brutto scontro con Chuck (Rodney Rowland), il marito della donna che gli piace, e che lo aggredisce all'interno del locale. In suo aiuto arriverà un ragazzo con il guanto verde e dalla forza incredibile, che colpirà Chuck e lo renderà menomato con un pugno solo. Dougie invece continua a trovarsi in stato catatonico, mentre la moglie è felice che finalmente i sogni che hanno fatto per una vita si stiano realizzando. Una volta solo, Dougie riceve un messaggio tramite un film che sta guardando in televisione: deve mettersi in contatto con Gordon (David Linch). Sfruttando la forchetta, si procura una scossa in grado di togliere l'elettricità alla casa e spaventare Jane-E. Quella sera, Hawk (Michael Horse) riceve una strana telefonata dalla Signora del Ceppo, che gli comunica di essere in procinto di morire. Anche se ha paura, è sicura che si rivedranno in un altro luogo, in un altro tempo. La notizia della morte della donna, provocherà un grande sconforto in Lucy.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 AGOSTO 2017, EPISODIO 16 -

L'ultimo episodio di Twin Peaks ha stravolto ogni ipotesi fatta fino ad adesso. Abbiamo sempre pensato che Cooper sarebbe stato salvato da qualcuno dei suoi amici, che lo avrebbero tratto in qualche modo in salvo dalla condizione che vive ormai da tempo. La scena in cui viene spinto a contattare Gordon Cole ci spinge invece a considerare ora che Cooper potrebbe salvarsi da solo. Del resto in passato l'agente dell'FBI ha dimostrato di essere dotato di un'apertura mentale tale da permettergli di sottrarsi a diversi eventi tragici. Anche questa volta potrebbe quindi giungere alla soluzione da solo, nonostante la sua esistenza attuale di Dougie non gli permette di avere una chiara cognizione del tempo e dello spazio. La morte di Margaret invece ci lascia un punto interrogativo: chi guiderà adesso Hawk ed il resto della squadra verso la Loggia Nera e gli altri indizi?

