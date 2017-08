Un passo dal cielo 3/ Anticipazioni puntata 27 agosto: su Rai Uno due nuovi casi per Pietro Thiene

Un passo dal cielo 3

Con due nuovi episodi dal titolo “Oltre il buio” e “Soldi sporchi” Pietro Thiene e la sua squadra del corpo forestale di San Candido si preparano a tornare questa sera nella prima serata di Rai Uno. La prima puntata di Un passo dal cielo, in particolare, si concentrerà sulla misteriosa scomparsa di Chiara, che farà perdere le proprie tracce proprio nei pressi di casa sua. A darle un passaggio quella sera stessa, fino al vialetto della sua abitazione, sarà lo chef Karl Reuter, che scoprirà che la ragazza è intenzionata ad accettare la sua proposta di lavoro a Berlino e a mandare all’aria le sue nozze con Giorgio. Il vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, intanto, riceverà una visita del tutto imprevista: Eva Fernández, di ritorno da Los Angeles, busserà alla sua porta per spiegargli da cosa è scaturita la sua scelta di sposare Enrique. La scomparsa di Chiara, invece, metterà in allarme Roccia, che assieme alla squadra darà il via alle ricerche per rintracciarla.

IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA DI TOMMASO

Il secondo episodio di un passo dal cielo, dal titolo Soldi sporchi, si aprirà con il risveglio improvviso di Tommaso, che dopo aver fatto un brutto sogno, darà il via alla sua “pessima” giornata. In questa occasione, a dargli il buongiorno sarà una sua ex, che in un momento di difficoltà gli ha chiesto di tenderle una mano. La presenza della donna, però, sarà un ostacolo alla tranquillità della guarda forestale, che molto presto scoprirà che la nuova arrivata, in realtà, potrebbe essere legata a un delitto molto efferato avvenuto nella zona. Vincenzo Nappi, intanto, scoprirà che ed Eva ed Enrico, in attesa di ultimare i lavori dell’agriturismo, hanno scelto di vivere accanto a lui, di conseguenza sarà costretto, giorno dopo giorno, a fingere rapporti di buon vicinato. In paese, invece, tutti gli abitanti si preparano alla sfida annuale della Fortunaccia, una competizione di tiro alla fune che finirà per coinvolgere anche il commissario.

