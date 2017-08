Uomini e Donne / Anticipazioni: Giorgio Manetti non rinnega il passato, l'opinione su Gemma (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne, dovrebbero tornare presso gli Studi Elios dalla prossima settimana. Così come si vocifera sul web, dal 29 agosto dovrebbero riaprirsi le danze delle registrazioni. Il tutto potrebbe prendere il via con il trono classico ma siamo sicuri che, a distanza di qualche giorno, anche i senior ritorneranno in scena. Naturalmente, c'è grandissima attesa per Gemma Galgani, la dama più amata del programma. La torinese infatti, aveva salutato il suo affezionatissimo pubblico, uscendo di scena tra le braccia di Marco Firpo. Dopo qualche giorno di amore, fotografie e dediche social, tutto si è placato. Di seguito Gemma, ha sostenuto di avere voglia solo di pensare a se stessa. Da quel momento, il popolo della rete ha cautamente parlato di crisi. Mentre la Galgani sta cercando di capire come andrà avanti la sua storia con Marco, il suo ex Giorgio Manetti sta lavorando al suo primo libro. Anche lui, ha mostrato delle incertezze negli ultimi tempi e quindi al momento, non sappiamo se lo rivedremo alla corte senior della Queen o se, di contro, si darà alla scrittura a 360 gradi. Intanto in rete, sono arrivate le prime accuse utili. Gli haters infatti, puntano il dito contro il cavaliere, reo di avere "sfruttato" l'immagine di Gemma per il suo "tornaconto" personale.

Gemma e Giorgio, il trono over di Uomini e Donne si riaprirà con loro?

Giorgio però, non si è lasciato intimorire dagli haters ed ha replicato a dovere sul suo account di Facebook, scrivendo: "Non ho rimpianti, come molti invece (…) Quella storia è un breve capitolo della mia vita, mai sputare nel piatto dove ho mangiato". Il Manetti, sembra non avere rimpianti ma comunque non tornerebbe mai indietro. “E’ un perdente, colui che rinnega il proprio passato”, fa sapere sui social. Ecco perché, il ricordo di Gemma rimarrà sempre nel suo cuore. Nonostante questo, ci appare difficile che il cavaliere possa riprovarci al fianco della sua ex fidanzata. A questo punto, staremo a vedere cosa ci riserveranno le anticipazioni della prossima settimana. Si attendono numerosissimi colpi di scena!

© Riproduzione Riservata.