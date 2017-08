Uomini e Donne / Anticipazioni: la scelta di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, sono una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. L'influencer campano era salito sul trono al fianco di Andrea Damante. Inizialmente, tutta l'attenzione si era concentrata solo sul veronese per via degli sviluppi più interessanti. Oscar infatti, non avendo ancora incontrato la ragazza giusta, faticava un poco a mantenere alta la sua attenzione. Il giovane quindi, sembra disinteressato e lontano dalle classiche dinamiche che si vengono a creare nella corte della Queen. Quando Eleonora ha fatto il suo ingresso però, le cose sono notevolmente cambiate. Oscar si è miracolosamente ringalluzzito, mostrando un interesse inedito. Pochissime esterne, hanno fatto in modo di regalare alla coppia un vero colpo di fulmine. Fuori dal programma, i due sono andati immediatamente a convivere in quel di Firenze. Attualmente la loro relazione d'amore procede a gonfie vele ed i ragazzi si stanno godendo un poco di relax tra Sperlonga, Gaeta e Ponza. I due però, per mantenere intatta la loro unione, hanno deciso di concedersi molto poco su Instagram insieme. Dediche sì, ed anche foto, ma decimate. Oscar ed Eleonora vogliono preservare il loro amore in ogni modo possibile.

Oscar ed Eleonora, dal trono classico di Uomini e Donne all'amore senza fine

Branzani, intervistato tra le pagine del settimanale Mio, ha raccontato che la sua storia con Eleonora gode di ottima salute: “La mia vita sentimentale procede benissimo, è perfetta” ha dichiarato l'ex tronista. L’imprenditore di contro, ha voluto ribadire: “Non mi dilungo tanto perché, avendo molta risonanza sui social, le persone conoscono tantissimo di me. Le uniche cose che preservo sono la mia famiglia e la mia compagna”. Ecco perché, suoi social troviamo scatti social insieme, ma: “La maggior parte della nostra vita privata resta per noi, non la mettiamo sui social. Sono scelte che si fanno. Ci sono persone a cui piace far vedere veramente tutto di sé e altre che vogliono riservare un pezzettino per sé”.

