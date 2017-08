VINCITORI FESTIVAL DI CASTROCARO 2017 / éagelle della serata

I finalisti della Sessantesima edizione

"Sono in grande difficoltà. E vi spiego perché". Esordisce così Fio Zanotti, terzo talent scout del Festival di Castrocaro 2017. La giuria è chiamata a votare le esibizioni di Vito Romanazzi e Andrea Tortolano, i due sfidanti della prima tranche di inediti. "Mi sembrate un po' troppo omologati ai 'canoni' della musica commerciale. Tu, Andrea, mi ricordi Mengoni". Di Tonno non è da meno: "Sembra che Vito voglia imitare Fabrizio Moro, ha indubbiamente qualcosa di suo". Mezzanotte e Cecchetto si accodano: "Anche noi abbiamo avuto questa impressione, e non solo di voi due". Ecco sintetizzate in poche battute le performance dei cantanti in gara, tutte accomunate dalla medesima mancanza di personalità. Non va meglio per i conduttori: Marco Liorni è anonimo tanto quanto il suo smoking blu notte, e Rossella Brescia si lascia coinvolgere da quella stessa pigrizia riscontrabile nella puntata del venerdì de La vita in diretta. Va meglio per Sergio Friscia, che con la sua Io mangio intrattiene e diverte come solo lui sa fare. Ottimi anche i due finalisti di "Volti nuovi", la sezione cabaret del Festival di Castrocaro. Bene Ivana Spagna, almeno finché Zanotti, inquadrato, non si lascia sfuggire un giudizio non richiesto: "Noia". Sintesi perfetta, ancora una volta.

IL VINCITORE

Luigi Salvaggio è il vincitore della Sessantesima edizione del Festival di Castrocaro. Unico siciliano in gara, Luigi ha portato alta la bandiera della triscele raccogliendo il consenso unanime della giuria. Per Massimo Cecchetto,"lui è uno che ha carattere"; per Silvia Mezzanotte, "la sua vocalità è più unica che rara". Luigi non ci credeva. "Comunque vada per me è già una vittoria", ha dichiarato al Fatto Nisseno poche ore prima di salire sul palco. "Sono felicissimo di aver raggiunto questo traguardo. Essere tra i dodici finalisti a Castrocaro è già un sogno che si avvera [...] Un ringraziamento particolare va a Corrado Sillitti, arrangiatore e co-compositore dei miei brani. A Tony Maganuco, che mi ha permesso di vivere questa magnifica e irripetibile esperienza e alla mia famiglia, la mia prima vera supporter".

