Veronica Bagnoli e Antonio Lenti si sono lasciati? Video, la coppia di Temptation Island 2017 smentisce

Veronica Bagnoli e Antonio Lenti, protagonisti di Temptation Island 2017

Negli ultimi giorni, sui social e non solo, si sono diffuse le voci di una possibile crisi fra Antonio Lenti e Veronica Bagnoli. Secondo i bene informati, infatti, i due ex fidanzatini di Temptation Island 2017 avrebbero trascorso vacanze separate (lei a Riccione, lui in Puglia) ed entrambi, nelle ultime ore, avrebbero smesso di seguirsi sui rispettivi profili social. A smentire tutti i rumors su una rottura, però, sono stati gli stessi protagonisti, che qualche ora fa hanno condiviso un breve video per mettere a tacere, una volta per tutte, i pettegolezzi sulla fine della loro relazione. in particolare, ad aprire il filmato, condiviso dal "Vicolo delle news (che potete trovare a questo link), è stato proprio Antonio Bagnoli, che ha risposto ai tanti curiosi con una dichiarazione spontanea e un pizzico di malizia: "Ho letto ultimamente che dicono che ci siamo lasciati con Veronica", ha detto infatti l'ex protagonista dell'Isola delle tentazioni, che lasciando la parola alla presenza silenziosa della sua fidanzata, sembra aver posto fine, almeno per il momento, a tutte le voci.

LA COPPIA DIMENTICA IL PASSATO

Veronica Bagnoli e Antonio Lenti non si sono lasciati: i due protagonisti di Temptation Island 2017, infatti, dopo la crisi vissuta all'interno del programma, sembrano aver recuperato la complicità di un tempo. L'ultimo video condiviso da Lenti, in particolare, oltre a smentire tutte le voci recenti sulla loro rottura, mostra i due fidanzatini felici e sorridenti, segno che almeno per il momento i problemi del passato sono soltanto un lontano ricordo. E anche il flirt con Jessica Guazzotti sembra ormai distante anni luce, a conferma della genuinità del pentimento di Antonio in occasione del falò del confronto con la sua fidanzata. Tutti i fan della coppia, di conseguenza, potranno tirare un sospiro di sollievo: dopo aver superato con successo tutte le tentazioni offerte da Temptation Island, la coppia non potrebbe essere più serena.

